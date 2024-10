¿Chivas puede clasificar a la liguilla del Apertura 2024?

Chivas atraviesa una situación complicada en el Apertura 2024. Actualmente ocupa el noveno lugar con 15 puntos, lo que lo coloca en zona de repechaje, pero con necesidad urgente de mejorar su rendimiento para asegurar un lugar en la liguilla directa o al menos garantizar su participación en el play-in.

La reciente salida del técnico Fernando Gago y la llegada de Arturo Ortega como interino ha generado incertidumbre en el equipo. La derrota 3-2 en el Clásico Tapatío ante Atlas evidenció problemas tanto tácticos como anímicos, complicando aún más su panorama. Para mejorar su situación, Chivas debe sumar la mayor cantidad de puntos posibles en las seis jornadas restantes. Se estima que necesitan entre 12 y 15 puntos más para asegurar su clasificación, lo que implica ganar al menos cinco de los siete partidos pendientes.

Te puede interesar: ¡Hay tiro! Esposa de Fernando Gago RESPONDE por polémica de la casa que rentaron en Guadalajara

Raúl Jiménez revela qué fue lo que le dijo Pep Guardiola, tras su mágico partido

El equipo enfrentará rivales difíciles como Pachuca, Pumas y Atlético San Luis, por lo que el margen de error es mínimo. Además, Chivas depende de combinaciones favorables en los resultados de los equipos en las primeras posiciones, ya que más derrotas podrían dejarlos fuera de la fase final del torneo.

El parón por la Fecha FIFA brinda a Ortega la oportunidad de trabajar en ajustes tácticos y anímicos, buscando un cierre fuerte de temporada que devuelva la confianza al plantel. Cabe recordar que el interino

Los partidos que siguen para Chivas

Pachuca vs Chivas - sábado 19 de octubre

Chivas vs Necaxa - martes 22 de octubre

Puebla vs Chivas - viernes 25 de octubre

Chivas vs Pumas - sábado 2 de noviembre

Santos vs Chivas - martes 5 de noviembre

Chivas vs Atlético de San Luis - sábado 9 de noviembre

Te puede interesar: ¡Sus clientes! Raúl Jiménez se ríe de Chivas por siempre perder contra el América