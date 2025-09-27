deportes
OFICIAL: Pumas cambia de estadio el Clásico que se jugará este sábado

Este sábado 27 de septiembre, el equipo de la UNAM dio a conocer el cambio de sede de último momento para el Clásico de la Jornada 4 de la Temporada 2025

Casco de Pumas Acalán, ONEFA
Oscar Rodríguez
Tendencia
Compartir

El partido de Pumas ha cambiado de sede. El duelo correspondiente a la Jornada 4 de la Temporada 2025 de la categoría mayor de la ONEFA entre Pumas FES Acatlán y Burros Blancos IPN, encuentro conocido como el clásico estudiantil, se va a disputar este sábado 27 de septiembre en el Estadio Ing. Alfredo Hernández Verduzco en punto de las 15:00 horas.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Reprograman partido de Pumas en el Apertura 2025 que estaba agendado para este sábado

“La representación de la Universidad Nacional Autónoma de México, informa que a raíz de la situación que está viviendo la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, el juego entre los PUMAS ACATLÁN y BURROS BLANCOS del IPN, programado inicialmente para realizarse en el Estadio Principal de la FES Acatlán, ha sido movido para realizarse en el ESTADIO ING. ALFREDO HERNÁNDEZ VERDUZCO de la Organización PERROS NEGROS de Naucalpan, a las 15:00 HORAS del SÁBADO 27 de los corrientes”, señala el comunicado de la ONEFA.

Y es que en principio, el encuentro estaba programado para llevarse a cabo en el Estadio FES Acatlán y de último momento se ha cambiado la sede del compromiso de la Fecha 4.

En la Temporada 2025 de la Liga Mayor, los Pumas FES Acatlán UNAM se ubican en el sexto puesto de la Conferencia 14 Grandes con marca de una victoria y una derrota. Por su parte, los Burros Blancos IPN son octavos con el mismo registro en la presente campaña que lideran los Auténticos Tigres UANL con tres partidos y tres triunfos.

Te puede interesar: Los partidos de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán hoy sábado 27 de septiembre de 2025

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

