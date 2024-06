Pumas anunció a un refuerzo que llega desde Argentina

Pumas Femenil no ha dejado espacio a la contemplación rumbo al Apertura 2024 y los refuerzos siguen llegando para reforzar al cuadro universitario. El conjunto de la capital hizo oficial la incorporación de un nuevo elemento este jueves a través de redes sociales, se trata de Laura Felipe, una polivalente jugadora uruguaya que llega tras varios años de trayectoria al sur del continente.

Felipe Silva es seleccionada nacional, por lo que entiende lo que significa jugar partidos de alto nivel y además puede jugar como lateral, volante y contención. Todas sus virtudes le vendrán bien al entrenador Marcelo Frigério. Es la segunda incorporación de las felinas en la temporada baja y se espera que más se sumen al equipo en los próximos días.

Conteo de Copas: Países Bajos vs Francia | Eurocopa 2024

Te puede interesar: Chivas confirma la baja de atacante que se suma a la de Chicharito Hernández

“Estoy muy contenta por venir a Pumas. Es un paso muy grande e importante para mi carrera futbolística. Me llamó mucho el profesionalismo de la Liga MX Femenil, vine buscando eso. Pumas será un gran desafío para mí. Tengo tres compañeras uruguayas que me impulsaron a venir a México. Me transmitieron lo contentas que están aquí y ese fue el paso definitivo para tomar esta decisión”, mencionó la veterana.

Por increíble que parezca, Felipe inició su andar profesional con apenas 13 años de edad en el Club Nacional de Uruguay. Antes de aterrizar en México permaneció un tiempo con el River Plate. Además de eso, ha formado parte de las inferiores en el representativo charrúa.

Laura Felipe, refuerzo para las Pumas 💪🏻



📝La jugadora uruguaya llega al cuadro universitario tras una trayectoria de 13 años en el futbol sudamericano.



🗞️ https://t.co/uDZXVPS7Uh#DePumasSoy #OhUniversidad pic.twitter.com/fAVr1cxlXS — PumasMX Femenil (@PumasMXFemenil) June 20, 2024



“He estado investigando sobre Pumas. Sé que tuvieron un gran semestre a principios de este año. Vi que quedaron en sexto lugar, lo que habla de lo competitiva que es la liga. Quiero pelear y competir lo más arriba posible. Soy de las jugadoras que siempre da lo máximo en la cancha. Voy a entregar todo para alcanzar lo máximo que se pueda”, sentenció a su llegada.

Pumas Femenil reforzó la portería

A inicios de junio Pumas Femenil presentó a la guardameta Wendy Toledo como su primer refuerzo de cara al Apertura 2024, el conjunto del Pedregal sumó a la jugadora de 23 años con miras a que exista competencia bajo los tres postes. Cuenta con previa experiencia en Rayadas, Santos, Toluca y Chivas.

Te puede interesar: Todo lo que nos dejó el arranque de la Copa América 2024