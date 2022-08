Exjugador de Pumas lamenta falta de actitud contra Barcelona

Para José Luis “Parejita” López, quien fuera parte del plantel de los Pumas que vencieron al Real Madrid en 2004, la principal diferencia entre aquel equipo y los que fueron goleados este domingo 6-0 por el Barcelona en el Camp Nou, fue “la actitud” de los jugadores.

“La actitud, nosotros desde el primer minuto, cuando pita el árbitro, el equipo corría, se entregaba, demostró la garra puma y obviamente a los Pumas de hoy, nada que ver. Yo vi un equipo que nada más no, parecía que no habían trabajado nunca juntos. Ni apretaban, ni metían la pierna. Yo veía jugadores que de repente les hacían fintas y se volteaban. Vi un equipo muy diferente, no sé, algo les pasó. El pánico escénico puede ser”, opinó el exfutbolista en entrevista para Azteca Deportes.

“Nosotros sabíamos que teníamos una gran oportunidad y que si no la aprovechábamos era muy difícil que se nos volviera a presentar y por eso el equipo iba, desde que llegamos al viaje, con una actitud muy positiva, íbamos con una actitud de que teníamos que ganar e íbamos a ganar. Nunca nos lo quitamos de la cabeza y eso se demostró “, añadió en referencia al duelo por el trofeo Santiago Bernabéu en el que los universitarios se impusieron 1-0 a los merengues con gol de Israel Castro.

El hijo de otro exjugador de la institución capitalina, como lo fue José Luis “Pareja” López, también se refirió a las personas que demeritan este tipo de compromisos por ser de carácter amistoso.

“Mucha gente no le da la importancia a este tipo de partidos, cuando te estás jugando un trofeo. El Barcelona está saliendo de pretemporada, sí, pero ve la seriedad con la que se lo toman. Ves la actitud de todos los jugadores y la gente cómo está con su equipo, cómo llenó el estadio, porque esa es la mentalidad de los europeos, la mentalidad que tienen los grandes equipos, los grandes futbolistas. No importa qué se estén jugando, ellos lo juegan con todo y van a ganar y esa es la actitud que tenía que demostrar hoy Pumas, que yo no les vi”, señaló.

“Este era un momento importante para Pumas, el volver a jugar un partido así y ahora no sabemos hasta cuándo se les presente. Los equipos mexicanos y la misma gente, deben entender que son de esos partidos, que a final de cuentas, es representar a México, al futbol mexicano. Pero bueno, no se logró en esta ocasión, pero esperemos que en un futuro vuelvan a invitar a un equipo mexicano y vamos a apoyarlo, no importa qué equipo sea”, agregó.

Importancia de Hugo Sánchez en 2004

Asimismo, López Monroy destacó la importancia del trabajo mental realizado por el entonces entrenador del equipo, Hugo Sánchez, para conseguir el objetivo en Madrid.

“Él desde que llegó siempre fue: ‘creánsela, ustedes son los mejores del mundo’ y cuando llega la oportunidad, que todo es gracias a Hugo, la posibilidad de jugar el trofeo Santiago Bernabéu, pues obviamente más nos lo decía. Esa parte como futbolista, pues es otra motivación, que te lo digan, que te lo digan diario”, manifestó el exjugador, quien también aplaudió el trabajo realizado por el actual timonel del conjunto felino, Andrés Lillini.

“Yo veo a Andrés haciendo un muy buen trabajo ahorita, con un equipo muy diferente al que éramos en ese momento”, fue lo que dijo al respecto.

Pumas vs América

Finalmente, el “Parejita” consideró que el equipo deberá “chambiar el chip” y entender que “lo que viene es más importante todavía, porque viene el Clásico contra América”.

Pumas y Águilas se medirán el próximo sábado 13 de agosto en el estadio Olímpico Universitario como parte de la jornada 8 del Torneo Apertura 2022 en la Liga BBVA MX.