Pumas va en búsqueda de un triunfo histórico ante Tigres

Las Pumas tuvieron su último entrenamiento de cara al partido de ida en los cuartos de final de la Liga BBVA MX Femenil, este viernes reciben en Ciudad Universitaria a Tigres en los primeros 90 minutos de la serie, las “Amazonas” fueron líder general y la mejor defensa del torneo, además nunca han perdido frente a las capitalinas.

“Nos compromete a estar más unidas. A mi no me importa Tigres, claro que lo analizo, claro que estamos concientes de lo que es y su historia, pero es muy cortita la historia y la historia está para cambiarse y por eso estamos con Pumas, para que la historia sea diferente por eso yo invito a la afición a que se sume para que esta historia cambie”, mencionó Desirée Monsiváis.

La primer semifinal

El equipo de Jonathan Lazcano busca llegar a sus primeras semifinales en la historia de la Liga BBVA MX Femenil, lo hará frente a los Tigres, equipo al que no han podido vencer en 8 partidos, 7 derrotas y un empate es el historial de las universitarias en contra.

“Esta plantilla está para hacer historia. El equipo que está hoy en día está muy motivado y tiene en mente el objetivo de hacer historia que es pasar a semifinales por ello hemos trabajado muy duro todos los días”, agregó Dania Padilla.

El récord de goleo

La delantera de los pumas se encuentra en la carrera por ser la máxima goleadora en la historia de la Liga BBVA MX femenil, Monsiváis cuenta con 131 goles, 4 más que la delantera de las Águilas del América (127) en la historia de la liga, sin embargo, estoy podría cambiar en la liguilla.

“No me inquieta, me motiva, porque si se da un gol y suma al equipo sería increíble, estamos matando dos pájaros de un tiro. La liguilla siempre la he vivido como un torneo diferente donde los números son más cerrados porque todo mundo quiere ganar, sacan su mejor versión y es difícil marcar goles”, aseguró Monsiváis.

