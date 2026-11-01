Pumas compraría a delantero sudamericano en pleno Apertura 2026

Cinco millones de dólares, esa es la cifra que pondría sobre la mesa Pumas para hacerse de la carta de Robert Morales de manera definitiva. El ariete paraguayo pertence al Deportivo Toluca, sin embargo, defiende la camiseta auriazul hace casi un año vía préstamo y sus buenos números habrían convencido a la directiva de Universidad Nacional para negociar su compra.

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De acuerdo a información de César Luis Merlo, el equipo del Pedregal ya tendría todo acordado tanto con la directiva de los Diablos Rojos como con Morales para concretar la operación y que el delantero sea jugador de Pumas de manera definitva. Cabe recordar que, el paraguayo llegó hace poco menos de un año a Universidad Nacional y ha dejado un grato sabor de boca siendo parte fundamental el semestre pasado cuando llegaron a la final del Clausura 2026, además de ser el socio predilecto de Juninho.

Números en Pumas

En 40 compromisos con la escuadra capitalina, Morales registra 14 tantos y seis asistencias. Tomando en cuenta ello, el paraguayo se envolvió directamente en una anotación cada dos partidos. Por si fuera poco, el portal especializado Transfermarkt lo tiene valuado en siete millones de euros, cifra menor a la que desembolsaría por su carta.

Finalmente, tendremos que esperar a los próximos días para ver si Pumas hace de manera oficial la operación o espera despúes de la liguilla del Torneo Apertura 2026 para dar a conocer la noticia. Por si fuera poco, es semana de clásico capitalino por lo que los aficionados de Pumas podrían celebrar doble en caso de sacar un buen resultado ante las Águilas del América.