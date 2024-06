Pumas busca cerrar más refuerzos para el Apertura 2024

Pumas solo ha sumado un refuerzo de cara al torneo Apertura 2024, se trata de David Martínez. El cuadro felino también contará nuevamente con Jorge Ruvalcaba, aunque la afición espera que se puedan concretar a más jugadores en este verano.

Por otro lado, Pumas podría sufrir una dura baja, la del Chino Huerta, esto en caso de que llegue un club europeo con una buena oferta por el jugador del combinado nacional.

La gran actualidad del portero de Pumas

Uno de los jugadores que está pasando por un gran momento con México es Julio González. El portero de Pumas es titular bajo el mando de Jaime Lozano en la Copa América.

“Era un sueño y era uno de mis objetivos que me planteaba desde hace mucho tiempo, se tardó un poco más en llegar, pero creo que la preparación y el crear buenos hábitos, tener hábitos también de trabajar mi mente todos los días, todo eso me ha llevado a este momento y me siento preparado para lo que el cuerpo técnico requiera, siempre estoy para apoyar a mis compañeros y ser uno más en el grupo, hoy en día si me toca jugar espero hacerlo de la mejor manera y seguir ayudando a que México mejore y trascienda que es lo que todos queremos”, expresó el guardameta mexicano.

También, Jaime Lozano habló previo al duelo ante Venezuela en el torneo continental.

“Tenemos que ser un equipo sólido defensivamente, tenemos que ser un equipo que sepa manejar los momentos de los partidos y nos hemos enfocado en estos días previos, en estos 15 días, tratar de ser un equipo muy competitivo, primero que tenga claro a lo que juega y después que sea muy equilibrado. Ustedes han visto desde el primer partido con Bolivia, después Uruguay, Brasil, que el equipo ha tenido una evolución importante y es lo que buscamos”, dijo el DT de México, Jaime Lozano.

