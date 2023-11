En Pumas se mostraron disconformes con el formato Play-In

Los Pumas de Antonio Mohamed han tenido que esperar varios días para su duelo ante Chivas por los Cuartos de Final del Apertura 2023. Esto debido al nuevo Play-In, un formato que no es del agrado de algunos futbolistas.

“Tenemos un partido muy importante y se está haciendo esperar. No sé si fue un mal cálculo de calendario o qué, pero justo cayeron los partidos de Selección, este párate, después tenemos que esperar a que jueguen los otros equipos los primeros partidos, pero bueno uno lo puede ver mal, también tenemos más días para preparar el partido”, dijo Eduardo Salvio en exclusiva para Azteca Deportes.

MEXSPORT

Te puede interesar:¿Contra que equipos jugarían los ganadores del Play In en Liguilla?

Salvio destacó algunas virtudes del Play-In

El Toto reconoció que de esta manera se cuentan con más días para recuperarse físicamente.

“A veces el foco se puede perder un poco cuando hay muchos días de diferencia entre un partido a otro, pero hay que tomarlo como que tenemos la oportunidad de preparar mejor el partido, de qué tal vez los chicos que no estén teniendo tantos minutos puedan tener más rodaje. Hay que prepararnos de la mejor manera, ya tuvimos días de descanso y el foco hoy es entrenar, trabajar, descansar y preparar el partido”, comentó el argentino.

Te puede interesar: ¿Qué pasa si hay empate en el Play-In de la Liga MX?

Salvio es el quinto argentino más ganador en la historia con 20 títulos en su palmarés.

“Para mí, eso es increíble, me pone muy orgulloso, quiero ganar y uno se acostumbra a eso, pero prefiero estar acostumbrado de esa manera por ganar, que llegue el fin de temporada y que tenga que irme rápido de vacaciones a Argentina y que no pase nada, y después pensar, bueno el próximo torneo, en un mes comienza la pretemporada. No, dame solamente dos días vacaciones, pero prefiero terminar celebrando a final de temporada, es lo que quiero y me imagino que es lo que quiere el club”, sentenció el número 10 felino.