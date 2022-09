Pumas queda eliminado del Apertura 2022 y los memes se burlan

A pesar de los imponentes refuerzos, los Pumas están eliminados del Apertura 2022. El Puebla, de Nicolás Larcamón, no tuvo piedad y dejó a los universitarios fuera del torneo, gracias al marcador de 2-1 en el Estadio Cuauhtémoc, en partido pendiente de la Jornada 7.

A los Larcaboys les bastaron seis minutos para abrir el marcador. Jordi Cortizo se encargó en caminar la victoria, tras un pase filtrado que lo dejó solo contra Julio González, y le bastó con bombear el balón.

El segundo tanto fue un reflejo de lo que sufrió Pumas todo este torneo, la mala fortuna. Nicolás Freire en su intento por sacar el balón en un centro raso, el defensivo acabó por empujar el tanto en propia puerta.

Por esta razón, y la eliminacion de los felinos, el enojo de los aficionados universitarios no se hizo esperar y los memes se les fueron todo, a pesar del tanto de ‘Toto’ Salvio, que les dio una ligera esperanza.

Los memes tras la eliminación de los Pumas del Apertura 2022

Así quede porque pensé que @PumasMX iba a tener un torneo decente. pic.twitter.com/ivmOmUEiFU — KURIBOH (@lalocuri_) September 24, 2022

Veo muy 😞 al Ulises FC



¿Todo bien, amigos? Les presento a alguien, se llama Renata🙈#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/nr1qrQYPYZ — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) September 24, 2022

Hasta la muerte ☠️ pic.twitter.com/2BHiRKrc0h — Sergio M (@SergioM35356059) September 24, 2022

Previa Puebla vs Pumas | Jornada 7 Apertura 2022

¡Tenemos Viernes Botanero! La Fecha FIFA no nos para, y como cada inicio de fin de semana

traemos para ti un duelazo. No te pierdas el Puebla vs Pumas por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com, la app de Azteca Deportes y nuestro canal de youtube.

VE PUEBLA VS PUMAS EN VIVO AQUÍ

¿Cómo llegan Puebla y Pumas a este partido de la Jornada 7?

Este encuentro, estaba pendiente desde la Jornada 7, debido a que los universitarios se fueron a Barcelona a jugar el Joan Gamper ante los Culés, donde desafortunadamente cayeron ante ellos, por goleada de 6-0.

Ahora, los felinos sueñan con dos victorias, en espera de más resultados para poder colarse al repechaje del futbol mexicano, tarea nada sencilla, pero no imposible. Por su parte, la Franja es décimo en la Tabla General del Apertura 2022, lo que significa que en este momento están dentro de la repesca, pero buscan asegurar su pase.

Alineaciones confirmadas Puebla vs Pumas | Jornada 7 Apertura

Puebla

Portero: Jesús Rodríguez

Defensas: Israel Reyes, Maxiliamo Araújo, Gastón Silva, Lucas Jaques, Emilio Martínez

Medios: Diego de Buen, Federico Mancuello, Jordi Cortizo, Omar Fernández

Delanteros: Martín Barragán

Pumas

Portero: Julio Gónzalez

Defensas: Jerónimo Rodríguez, Nicolás Freire, Arturo Ortíz

Medios: Dani Alves, José Caicedo, Eduardo Salvio, Carlos Gutiérrez, Cesar Huerta, Leonel López

Delanteros: Juan Dinenno