¿Cómo le ha ido a Pumas enfrentando a Ricardo Ferretti?

Uno de los grandes pecados de Pumas, no sólo este torneo, sino desde la época de Andrés Lillini, está en la zona baja. Al inicio del torneo, a Rafael Puente, estratega actual, fue consultado respecto a su volumen de plantel en la defensa. Él, se mostró conforme y convencido con los hombres que tenía. Ahora que los resultados no acompañan, tuvo que improvisar a Alek Álvarez y a César Huerta en la lateral izquierda, algo que no le ha funcionado hasta el momento.

A lo largo de toda su carrera como entrenador en laLiga MX, Ferretti se las ha visto contra Pumas en un total de 56 ocasiones. De esos enfrentamiento, la balanza está a su favor con 26 victorias, 15 empates y 15 derrotas. La última vez que se midió contra los de Ciudad Universitaria fue en el Apertura 2022 en un partido en el que dirigía al FC Juárez y que terminó con victoria auriazul por la mínima.

Ferretti tiene de hijo a Pumas

Luego de una década plagada de éxitos al mando de Tigres UANL, Ferretti decidió cambiar de equipo y aceptó el desafío de dirigir a los Bravos de Juárez, uno de los equipos más jóvenes del futbol mexicano. Aunque el momento del equipo fronterizo está lejos de ser bueno, el entrenador brasileño ha tenido buenos resultados ante los Universitario. Desde el 2011 hasta la actualidad, Ferretti enfrentó a Pumas en 28 ocasiones: ganó 15 veces, empató en seis ocasiones y perdió siete de ellos.

Una de las grandes incógnitas que tenía la gente de Pumas ya se aclaró. Por ahora no se moverá nada en la dirección técnica del equipo con miras al duelo ante Cruz Azul, esto luego de que se especulara con una posible salida de Rafael Puente antes de medirse al equipo de Ricardo Ferretti y Guillermo Vázquez. El equipo mantiene sus entrenamientos con miras a dicho enfrentamiento y aún no se sabe si habrá conferencia de prensa previo al duelo.