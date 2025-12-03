Pumas evita hablar de James Rodríguez y crece el misterio

Los Pumas de la UNAM viven días de turbulencia y, al mismo tiempo, de expectativas. En medio de los rumores que sitúan a James Rodríguez como posible fichaje para reforzar la Liga MX, el conjunto universitario ha optado por una postura fría y cautelosa. Y es que, a pesar de la insistencia mediática, el club negó tener gestiones en curso por el colombiano, avivando la intriga en el mercado de fichajes.

El nuevo vicepresidente deportivo, Antonio Sancho, fue directo al ser cuestionado sobre James Rodríguez: “Yo no he hablado con nadie”. Al mismo tiempo, recalcó que su llegada al club ocurrió demasiado rápido y que su prioridad inmediata es reunirse con Efraín Juárez, técnico del equipo, para definir necesidades reales antes de iniciar cualquier negociación.

Su respuesta, más que apagar rumores, dejó el ambiente más espeso. En México, muchos ven con buenos ojos la posibilidad de que James llegue al fútbol mexicano, especialmente después de su salida de León. Sin embargo, por ahora todo sigue siendo especulación.

¿Por qué James Rodríguez suena tanto para Pumas?

Los reportes desde Ciudad de México han insistido en que existen dos factores que podrían acercar a James Rodríguez a Pumas:



La presencia de Keylor Navas, su excompañero en el Real Madrid y una figura clave del vestidor universitario. La posibilidad de vivir en la capital mexicana, un estilo de vida que, según fuentes cercanas al jugador, resulta atractivo para el mediocampista cucuteño.

Aunque nada está cerrado, su nombre sigue en la órbita del mercado de fichajes de la Liga MX y cada día crece más la expectativa entre los aficionados de Pumas.

Sancho pide calma y Pumas toma decisiones desde cero

“Todo se dio muy rápido”, insistió Sancho durante su presentación con los medios. Su discurso dejó claro que, antes de hablar de fichajes, debe alinearse con el proyecto deportivo del entrenador.

El mensaje fue contundente: ni James ni ningún otro refuerzo está sobre la mesa todavía, al menos oficialmente. Esto no detendrá la conversación entre los aficionados, quienes ven en el colombiano un golpe mediático y deportivo que podría cambiar el rumbo del club.

Por ahora, la novela continúa, con Pumas y James Rodríguez como protagonistas de un mercado de fichajes que apenas comienza a calentarse.