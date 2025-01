En Pumas extrañan al Chino Huerta; “Es irremplazable”, Gustavo Lema

Hace unos días se hizo oficial el fichaje de César el “Chino” Huerta por el Anderlecht de la liga de Bélgica tras su paso por los Pumas en la Liga Mx y en el pedregal ya extrañan al “Re Hecho en Cu”.

“Al ‘Chino’ lo tenemos que sustituir entre todos. No es sencillo sustituir a un jugador de las características del ‘Chino’. Ruva lo hizo bien, pero yo no le voy a cargar la mochila de sustituir al ‘Chino’. Buscamos o es el jugador que, si mal no lo veo, es titular en la selección mexicana. Entonces los que compiten con él, los europeos de la selección no están al alcanza de traerlo, pero es muy difícil reemplazarlo. Lo haremos con el aporte de todo, pero hombre por hombre es muy difícil de reemplazar. Contento por Ruva porque tiene las condiciones para jugar en distintas posiciones y aprovechó los espacios que tenía”, mencionó Gustavo Lema.

Nuevo refuerzo de los Pumas

Los felinos iniciaron el Clausura 2025 con victoria ante los Rayos del Necaxa, en donde todavía esperan la llegada de otro refuerzo, que llegaría desde el Houston Dynamo de la MLS, se trata del mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla.

“Estamos en eso estamos viendo eso es una opción importante para Pumas es una opción en la que los acuerdos van muy adelantados y como saben me he dicho siempre es que queremos que del plato la boca la sopa está en la boca y hasta que los papeles corran, todo puede pasar pero lo que deseamos que pase es que se materialice una intención de Pumas que va seria por parte del club de donde viene y la seriedad de ambos clubes y nos lleva a pensar”, señaló Raúl González, presidente de los Pumas.

