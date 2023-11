Claudio Suárez revela a su favorito para el Pumas vs Chivas

Pumas visitará a Chivas en la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2023, un duelo que promete muchas emociones. Previo a este partido, Claudio Suárez se animó a dar a su equipo favorito para esta serie en la Liguilla.

“Pumas mejoró muchísimo con el Turco Mohamed en la parte ofensiva, tenían muchas dudas. Ahora con la llegada del Toro Fernández están funcionando muy bien. A Pumas lo veo más fuerte que a Chivas. Guadalajara ha tenido altibajos, incluso en la defensa, no le han movido mucho y no tiene bien definido un cuadro, porque ha cambiado constantemente hasta ahora”, comentó Claudio Suárez en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

Claudio Suárez habla de los fichajes de Pumas para el Apertura 2023

También, se refirió a los buenos fichajes que hizo el club felino para mostrar otra cara en este nuevo torneo.

“La mejora del equipo tiene que ver mucho con Miguel Mejía Varón, en la parte de la dirección deportiva, porque hicieron buenas contrataciones, sobre todo en la defensa. Con Nathan Silva y Magallán todo mejoró, estos dos jugadores que me parece pidió el Turco, igual la llegada del Toro Fernández en la ofensiva, son piezas claves del Turco, tiene mucha experiencia en el fútbol mexicano”, dijo la leyenda del futbol mexicano.

Además, expresó que Chino Huerta será clave en la serie ante Chivas.

“Chino Huerta es el mejor hombre que tiene Pumas, me sorprendió el hecho que Chivas lo haya dejado ir, en Pumas cayó muy bien. Tiene mucho futuro y creo que va muy bien ha sido un jugador constante. Es muy atrevido, incluso en la selección mexicana ha respondido desde que lo llamaron, debutó con un gol y ahora que entró de cambio contra Honduras lo hizo muy bien, tiene esa personalidad y ojalá y lo mantenga. No sé si vaya durar poco en Pumas, me gustaría que lo mantuvieran un poco más, y que el equipo buscara eso, tener un gran plantel para poder aspirar a salir campeón. Chino Huerta está atravesando el mejor momento”, sentenció el histórico jugador de la Selección Mexicana.

