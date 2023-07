Pumas presentó a sus refuerzos para el Apertura 2023

Pumas Femenil dio el banderazo para el inicio de un nuevo torneo con la presentación de sus refuerzos: Sherlyn Ríos, Paola Calderón, Selene Valera, Sindia Arteaga y Desirée Monsiváis.

En la presentación estuvo presente Leopoldo Silva, presidente del club, y el doctor Miguel Mejía Barón, presidente deportivo, quien le deseó al equipo la mejor de las suertes y la esperanza de verlas como ejemplares.

Los nuevos refuerzos de Pumas Femenil

Jhonathan Lazcano, director técnico de las felinas, habló sobre cómo se han adaptado las nuevas jugadoras al equipo. “Muy bien, imprimiendo lo que ellas traen de manera diferente y adaptándose a lo que pretendemos. Cuando te pones esta playera hay cosas que no se van nunca de ti”, declaró.

Asimismo, el estratega mexicano aseguró que el equipo tiene compromiso, aseguró que todos lo equipos quieren ganar, “por supuesto que queremos ser campeonas y le vamos a tirar a eso”, comentó.

Por su parte, las primeras palabras de Desirée Monsiváis fueron de agradecimiento hacia el club. “Vengo a aportar mi experiencia y mi sabiduría ya como una mujer madura. Yo sé y entiendo que los años en lugar de ser un lastre son una ventaja competitiva”, comentó.

También habló Sherlyn Ríos, la mediocampista procedente de Mazatlán, quien confirmó que es mucha emoción llegar a un equipo protagonista; asimismo, Arteaga, recién llegada del futbol colegial estadounidense, contó que la liga ha cobrado protagonismo en territorio norteamericanno.

Paola Calderón, la nueva guardameta Puma, está consciente de la competencia que tendrá en el arco. “Yo vengo con muchas ganas, mucha hambre. Melany (Villeda) es una excelente portera. Yo vengo a competir, a ganarme un lugar y aprender”, declaró.

Selene Valera regresa a Ciudad de México con Pumas

Del otro lado, Selene Valera, el único refuerzo en la línea de defensa de las auriazules, comentó estar contenta por regresar a Ciudad de México, y aprovechó para contar el amor pasado que le tiene al equipo.

“Siento una identificación desde pequeña porque mi papá le va a los Pumas y había estado en mis planes, pero no me había fijado una fecha. De mi parte no va a faltar garra y espíritu”, se comprometió.

