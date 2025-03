Pumas se ilusiona con la clasificación a Liguilla después de vencer al León en la jornada 13

Los Pumas consiguieron un triunfo importante en la fecha 13 del Clausura 2025 de visita en León, luego de iniciar abajo en el encuentro pudieron reponerse con goles de Leo Suárez y José Caicedo para llevarse la victoria que los acerca a la liguilla en la Liga Mx.

“Así se tienen que sufrir y meter, la verdad que el equipo hizo un partido espectacular con un rival de jerarquía y más allá del 1-0 tan temprano tuvimos la estabilidad mental y esas son las cosas a las que siempre me refiero. Sabíamos que, en algún momento, el juego se podía abrir y este resultado solo es consecuencia del trabajo, ahora lo hemos hecho de 10 puntos contra un León que sabemos lo que significa en su cancha y nuestro equipo sin duda mostró personalidad y es el reflejo de lo que queremos”, señaló Efraín Juárez.

Te podría interesar; Así sería la Liguilla y el Play In hoy tras la jornada 13 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX

Pumas en puestos de Play-in

Con la victoria los universitarios pasaron a las Chivas en la tabla para colocarse en los puestos de Play-in como décimo general con 17 unidades, a falta de 4 jornadas la clasificación directa luce complicada ya que se encuentran a 7 puntos del Necaxa (6to) y con un cierre de torneo complicado.

“Me ilusiona el día a día, veo como todos se matan en la cancha, la semana pasada me queda claro que no éramos los peores y hoy no somos los mejores. Ahora vienen unos cuartos de final que por méritos propios estamos ahí, pero vamos paso a paso, así que claro que me ilusiona el día a día porque veo como son una familia y este resultado, lo insisto, es el reflejo del equipo, de verdad que es un honor entrenarlos”, agregó el técnico de los Pumas.

Te podría interesar: Fernando Ortiz confiesa quién fue el culpable de la derrota contra el Atlético San Luis