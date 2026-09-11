Pumas prepara grandiosa SORPRESA para sus fans; este jugador debutaría pronto en el Apertura 2026

Los Pumas de la UNAM han tenido una temporada por demás irregular en donde los resultados no han acompañado como se esperaba, por lo que tienen la mitad del torneo restante para mejorar y acceder a la Liguilla del futbol mexicano a fin de superar lo hecho en la campaña pasada.

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De hecho, para esto recientemente la directiva de Pumas recibió una gran noticia que tiene que ver con unos de sus jugadores, el cual apenas haría su debut en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Si quieres conocer más al respecto, entonces quédate con nosotros.

¿José Juan Macías regresará a Pumas este mismo torneo?

De acuerdo con información del portal Récord, José Juan Macías habría regresado a Cantera esta misma semana para enrolarse en su nuevo proceso de rehabilitación, esto después de un proceso que vivió por su cuenta luego de sufrir una de las peores lesiones para cualquier jugador.

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Cómo se les dijo aquí, #JJMacías ya estaba en la #CanteraUNAM haciendo sus entrenamientos para cuando tenga el “Visto Bueno” pueda regresar a las canchas… #HermanosAuriazules®️👊🏼🐾 #PumasMx #RehabilitaciónPuma pic.twitter.com/rki7qKbdKf — Hermanos Auriazules ®️ (@auriazulesteam) September 5, 2026

Cabe aclarar que el delantero, según la fuente, ya estaría en los últimos detalles de su recuperación, por lo que si todo sale como se espera José Juan Macías podría aparecer en las últimas fechas del torneo Apertura 2026 (Jornada 16 o 17) y, en consecuencia, una hipotética Liguilla del futbol mexicano.

Fue en noviembre del año pasado cuando, en un duelo frente a Cruz Azul, José Juan Macías sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior, así como una ruptura de ligamento colateral medial y una ruptura del menisco medial en la rodilla izquierda, la cual lo dejaría fuera de actividades durante prácticamente un año.

¿Cuántos goles tiene José Juan Macías en Pumas?

Después del paso que tuvo por varios equipos de México y una corta aventura en España, José Juan Macías arribó a Pumas en agosto del 2025 como una de sus últimas cartas en la máxima categoría del balompié, equipo en donde sumó cuatro anotaciones y dos asistencia en 11 juegos disputados.