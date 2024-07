El fichaje que le ‘ganó' Pumas a clubes como River y Boca

Pumas ya sumó de manera oficial a sus filas el español Rubén Duarte. El lateral hará parte de la nueva defensa felina y será fundamental en el esquema de Gustavo Lema en el actual torneo Apertura 2024. Uno de los jugadores que se mostró en buena forma fue Jorge Ruvalcaba luego de su regreso del futbol del viejo continente.

“Es un refuerzo, así que bárbaro, lo hizo muy bien, hizo lo que sabemos que puede hacer. Nos pone muy contentos, no sólo y dejando a un lado la efectividad que tuvo, la continuidad que tuvo en su juego. No mostró nada que no haya mostrado antes, lo que sí es espectacular es que lo haya hecho con continuidad, los 90 minutos. Bueno, de hecho tiene premio al final por seguir picando y confiando en su potencial. Otro más que nos deja muy contentos”, comentó Gustavo Lema acerca del desempeño del joven jugador en su estreno en el torneo Apertura 2024.

Pumas busca más refuerzos de jerarquía

Tras el fichaje del defensor español, Pumas estaría tras los pasos de Ignacio Pussetto. El mediocampista argentino era pretendido en su país por clubes como Boca Juniors o River Plate, los felinos le “ganarían” la partida a ambos equipos argentinos por el actual jugador del Club Huracán.

“Es un buen arranque, se hicieron muchas cosas que se practicaron y se trabajaron, y me deja muy contento, igual que el tema de los ingresos, de los debuts de los chavos, muy feliz por los que jugaron y muy contento por el nivel”, dijo el DT argentino acerca del buen arranque del torneo.

Lo que se le viene a Pumas

Pumas ahora visita a Santos en la segunda fecha del Apertura 2024. El estratega argentino quiere mejorar la imagen que dejó el equipo en el pasado torneo, cuando fue eliminado a manos de Cruz Azul. Los universitarios estarían también buscando a otro refuerzo en caso de una posible salida de César Huerta al viejo continente.

