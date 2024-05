Pumas da ‘primer golpe’ a Cruz Azul antes del partido

Los Pumas de la UNAM enfrentan a Cruz Azul en una de las llaves de cuartos de final más llamativas. El equipo de Gustavo Lema viene de superar en el Play In al Pachuca en el estadio Hidalgo, un duro encuentro que se tuvo que ir a los penales y que dejó ver una buena imagen de los universitarios cobrando desde los once pasos.

Por su parte, el conjunto de Martín Anselmi tuvo un torneo Clausura 2024 algo irregular, pero cerró finalmente de buena manera venciendo al Toluca en el estadio Nemesio Diez para meterse de manera directa a la liguilla del fútbol mexicano.

Así está el historial entre Pumas y Cruz Azul

El equipo de la máquina cementera tiene un historial negativo ante Pumas en liguilla. Las fases finales han significado un buen augurio de cara a lo que será este nuevo enfrentamiento entre equipos capitalinos.

Si bien Pumas no pudo sumar muchos puntos de visitante este torneo, cerró de buena manera el torneo en su fase final con victorias complejas ante León, y la demostración de orgullo que mostró en el clásico capitalino ante América en el estadio olímpico Universitario, una victoria que le ayudó en el aspecto mental y le dio confianza al equipo que dirige el DT argentino.

Previo al enfrentamiento entre clubes capitalinos, Pumas envió un mensaje y dio el ‘primer golpe’ en esta serie, debido a que le informó al conjunto de la máquina que no hará válida la opción de compra por Christian Tabó y tendrá que volver a las filas del equipo cementero. El atacante no pudo encontrar su mejor versión en Pumas y tampoco fue determinante. Sumado a esto, tuvo muy pocos minutos y no supo ganarse la confianza de Gustavo Lema, ni tampoco aprovechó el poco tiempo que estuvo en el campo de juego.

Así llegan los equipos a los cuartos de final

El entrenador de Cruz Azul, Martín Anselmi, no contaría con el delantero, por lo que la máquina buscaría terminar su contrato y romper el vínculo con el atacante sudamericano. Tabó vivió grandes momento en el pasado con la máquina, pero ahora no pudo encontrar el rumbo en su carrera profesional en el cuadro universitario.

Pumas busca igualar lo hecho el anterior torneo en fases finales, cuando de la mano de Antonio Mohamed llegaron hasta la instancia de semifinales, en donde fueron eliminados a manos de los Tigres de Robert Dante Siboldi. Gustavo Lema espera que pueda mostrar una nueva cara en estos cuartos de final y pueda mantener vivo el proyecto que tiene al frente del equipo felino.

El conjunto universitario no contará con una de sus grandes figuras para el duelo de ida ante Cruz Azul, se trata del defensor brasileño Nathan Silva, quien fue expulsado en el duelo del Play-In ante los Tuzos del Pachuca.

