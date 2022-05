Juan Carlos Vera: Estos Pumas no han entrado a la historia

Para los Pumas del 2022, ávidos de títulos y rodeados por un discurso que enfatiza su “plantilla corta”, llegar a la final de la Liga de Campeones de la Concacaf parecía un objetivo lejano que, contra todo pronóstico, ya alcanzaron.

Romper la racha negativa

El siguiente paso, por obvias razones, es la consecución del campeonato, mismo que implicaría cortar una racha de 33 años sin un cetro internacional para la causa felina. La última vez que sucedió, Juan Carlos Vera fue el principal artífice.

Consagrado como una leyenda universitaria, con dos campeonatos —uno liguero y uno continental— en su palmarés, el chileno se suma a las contadas voces que, lejos de aplaudir el comienzo de la función, exigen un desenlace de calidad.

“Puedes llegar a las finales y, si no las ganas, es un fracaso. Ser segundo no es lo mismo que ser primero. Cuando pasen los años, van a decir: ‘en el año 2022, de Concacaf salió campeón un equipo estadounidense’. Tienen que decir: ‘En el 2022, salió campeón Pumas; si no, es un fracaso”, declaró, en entrevista con Azteca Deportes.

Ganar para ingresar en la historia

La dureza de quien portara el ‘1' auriazul entre 1989 y 1993 contrasta con las incontables alabanzas que ha recibido la escuadra dirigida por Andrés Lillini; sin embargo, también establece un parámetro que promete un sitio de privilegio si el objetivo se consuma sobre la cancha del Seattle Sounders.

“Tienen la posibilidad de ganar y entrar en la historia de Pumas, porque, en estos momentos, aún no han entrado y ojalá que lo hagan por la gente, por la afición, por todos los que estamos detrás de ellos”, deseó.

Sin importar si su equipo se impone y clasifica al Mundial de Clubes o cae y cede la hegemonía a la MLS, Andrés Lillini será tema de conversación al término de la final y, de acuerdo con Juan Carlos Vera, sólo entonces se podrá emitir un juicio que le favorezca, tal como le ha sucedido a los estrategas con los que coincidió en su paso por Ciudad Universitaria.

“Lillini ha encontrado la manera con este equipo y lo ha hecho jugar bien, pero tiene que ganar, como Miguel Mejía Barón, que fue campeón y así llamó la atención de la Selección Mexicana, tuvo que ganar para ser considerado histórico”, finalizó el andino.