Pumas presentó sus nuevos uniformes de cara al Apertura 2022

Pumas ya luce su nueva piel de cara a un Apertura 2022, donde busca ser candidato al título. Una indumentaria que representa la historia, garra y tradición del club universidad, así lo sienten sus nuevos refuerzos como el argentino Gustavo Del Prete.

“Muy contento de estar acá y muy feliz, la verdad que muy agradecido y mucha ilusión y esperanza de arrancar pronto. Espero que a la gente le pueda devolver las alegrías dentro de la cancha y personalmente que me pueda adaptar rápido. Me da sentimiento y las cosas salen bien o mal pero espero lleguen los goles. Más que presión hay que disfrutarlo porque no pasa mucho, un equipo como Pumas es algo grande”, expresó el delantero argentino proveniente de Estudiantes de la Plata.

Gustavo Del Prete emocionado con la llega de Eduardo Salvio

“Lo conozco y espero se pueda incorporar, es un jugador que estuvo en Europa y nos puede ayudar y tranquilizar el plantel, espero se sume y pueda ayudarnos mucho”, sentenció Del Prete.

Lo que significa la nueva playera de los Pumas

El jersey sobresale en honor al espíritu y ADN de unos auriazules que quieren volver a ilusionar y compartir alegrías junto a su afición. Es por eso que les rinden homenaje al goya, la fiel porra azul y oro. En el evento también habló el arquero titular de los felinos, Julio González.

¡El Goya Nunca Para! 🐾👊

Celebramos la conexión entre el club y la universidad con un homenaje al Goya, la porra que une a nuestro equipo, afición y a toda nuestra comunidad más allá de las canchas.

“Se que es una de las oportunidades de mi vida y estoy preparado para empezar con el pie derecho. La competencia que nos damos en el día a día y nos damos palabras de aliento y tendremos buenos resultados ahora para el Apertura 2022 con el equipo”, dijo González.

Pumas estrena su nueva armadura este domingo en el Estadio Olímpico Universitario, en su tradicional horario, las 12:00 PM (tiempo del centro de México)