Pumas, con opiniones encontradas en su regreso de Barcelona

Para los jugadores de Pumas, perder en contra del Barcelona fue una gran enseñanza, pero sobre todo fue una experiencia única en sus carreras. Los universitarios regresaron a la Ciudad de México después de una dura derrota en el trofeo Joan Gamper en contra del Barcelona 6-0, por lo que mencionaron estar cien por ciento enfocados en su próximo encuentro en contra del América el próximo sábado.

Para algunos de ellos ha sido una de sus mejores experiencias a lo largo de su carrera como futbolistas, el poder pisar la cancha y disputar un encuentro en uno de los estadios de mayor relevancia en la historia del futbol como lo es la casa del conjunto Culé.

La travesía y gloria europea de Dani Alves hasta llegar a Pumas

Te puede interesar: Así le fue a los equipos mexicanos contra los europeos en el verano



“Es un sentimiento buenísimo, Barcelona tiene grandes jugadores, desde niño tenía el sueño de jugar ahí y fue gratificante para mí”, confesó Diogo sobre el encuentro en el Camp Nou



Para Meritao perder contra el Barcelona 6-0 no traerá consecuencias



La goleada sufrida en Barcelona no influirá en los Pumas para el resto del torneo aseguró el mediocampista brasileño Higor Meritao, quien también añadió que la experiencia vivida en Cataluña es lo más importante.

“No nos afecta el resultado, lo fácil todos lo hacen, lo difícil no todos. Estoy feliz y el resultado no va a cambiar lo que soy, la experiencia vale y es lo más importante, no fuimos para perder, sí para ganar, pero el Barcelona es un gran equipo”, añadió el brasileño.



Freire asegura que lo sufrido en los primeros minutos no se puede repetir



Otros, en cambio, saben que lo sucedido en los primeros minutos del encuentro no puede ser una situación que les ocurra de manera frecuente, por lo que haberlo experimentado en Barcelona les servirá para el resto del Apertura 2022.

Te puede interesar: VIDEO: Barcelona presume ‘humillante’ túnel a jugador de Pumas

“Hay muchas cosas que destacar, los primeros 15 minutos fuimos golpeados y eso no puede pasar, en la liga local nos pasa y no sentimos tanto el golpe, pero acá sí pasa factura, fue aprendizaje total, una gran enseñanza y ahora tenemos a un equipo con gran jerarquía y nos va a fortalecer”, mencionó Nico Freire sobre la experiencia que les dejó haber enfrentado uno de los clubes más importantes del mundo.