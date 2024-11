¿Qué pasa con Funes Mori? Pumas muestra preocupación por el jugador

Rogelio Funes Mori no pasa por su mejor momento en Pumas y preocupa su situación en Cantera. El cuadro universitario lo fichó esperando sus goles y con muchas expectativas, pero no ha sabido encontrar su mejor nivel en el actual torneo y la afición también se muestra impaciente por su accionar en el equipo.

Pumas enfrentará a su ex equipo en Liguilla. Rayados de Monterrey. El ex seleccionado nacional no es ni la sombra del jugador que llegó a ser uno de los hombres claves en el combinado nacional.

México y una derrot sorpresiva vs Honduras

Javier Aguirre no entra en crisis y realizó un breve análisis respecto a lo realizado por la Selección.

“El objetivo es el resultado, pero fue un partido digno de México. Si tú analizas todo el partido, fueron dos errores puntuales que nos condenaron, pero yo no creo que México no dio la cara, no creo que México se escondió, no creo que México se asustó, no creo que México se cagó, vive un equipo sólido, compacto y un equipo que peleó cada balón. Simplemente, ellos acertaron las dos que tuvieron y nosotros no fuimos capaces de hacerlo, puede mejorar el funcionamiento, por supuesto, no digo que no, pero hay que tratar de tener la mente fría, de relajarnos, entrenar bien y ojalá seamos capaces de remontar”, dijo Aguirre tras la derrota de México en Honduras.

Los dirigidos por Aguirre, en deuda con la afición

México no puede levantar cabeza y dejó una muy mala imagen ante los catrachos.

“No soy de señalar a nadie, el principal responsable de la derrota, soy yo e intentaremos ser más efectivos de lo que fuimos hoy en el área, porque tuvimos un par de ocasiones,, creo que hicimos un partido muy intenso, muy trabado, con pocas llegadas de ambos equipos, Ellos acertaron con las dos o tres que hubo y nosotros también dos o tres no fuimos capaces. Esto es Futbol, la gran fortuna es que tenemos otro partido en Casa e intentaremos remontar”, sentenció Javier.

