Pumas tendría asegurada la victoria contra el Pachuca

En Pumas el panorama no es el mejor. Saben que están lejos de las posiciones pronosticadas a estas alturas del campeonato, por lo que ya no se pueden dar el lujo de perder más puntos. Si no suman tres unidades ante Pachuca este domingo, estarían casi eliminados.

Sin embargo, hay algo que podrá jugar a su favor. Una situación que generalmente pasa a la inversa, ahora le afecta al rival que tienen en turno. Además de que llegarán cansados por jugar este jueves el partido de vuelta dentro de la Concachampions, a los Tuzos no les suele ir bien en el estadio Olímpico Universitario.

Los felinos necesitan de una victoria este fin de semana ante los Tuzos del Pachuca para mantener la vela de la reclasificación encendida. En caso de que no lo logren, se quedarían al borde de la eliminación por el cierre de campeonato que tienen. Sin embargo, existen algunos factores que pueden darles esperanzas.

Los números que juegan a favor de Pumas

El primero de ellos es la racha que tienen los de la Bella Airosa sin ganar en el Olímpico Universitario. En una década sólo tienen un triunfo, pero no fue en fase regular, sino en Liguilla. Además de dicho dato, este jueves tienen el compromiso de vuelta de la Liga de Campeones de la Concacaf, lo que hará que lleguen mermados al Olímpico Universitario.

Más allá de que los Tuzos no suelen sufrir el tema de la altura en la Ciudad de México, el horario y las condiciones del clima en Ciudad Universitaria les podría afectar y mermar su accionar dentro del terreno de juego. En una década apenas y pueden presumir de una victoria en la casa de los Pumas, y eso que sólo fue dentro de la Liguilla. En fase regular, llevan 11 partidos sin salir con las tres unidades de la capital. El saldo es de cuatro victorias de los universitarios y siete empates. Por ahora, la balanza está en favor de los pupilos de Rafael Puente.