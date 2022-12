“A Pumas lo voy a querer toda la vida” - Andrés Lillini

Se jugó la tercera jornada del torneo amistoso denominado Copa Por México, en donde los rayos del Necaxa visitaron a los Pumas de la UNAM sobre la cancha del Estadio Olímpico Universitario, con los dos equipos buscando su primer triunfo en el certamen de pretemporada.

Pumas MX

Su regreso al Estadio Olímpico Universitario

El nuevo director técnico del equipo de Agusacalientes, el argentino Andrés Lillini, externó su sentir tras regresar a la que por mucho tiempo fue su casa durante su etapa con la escuadra del Pedregal, asegurando que su cariño por la institución universitaria es infinito.

“El sentimiento es de haberme encontrado con lo que uno tanto le debe que es Pumas, gente, directiva, jugadores, entonces el sentimiento mio siempre va a ser de agradecimiento y de querelos mucho, es algo que va a suceder toda mi vida”

Frustración por no derrotar a Pumas

De igual manera, el estratega de los rayos señaló el malestar que le causó el no haber podido sumar de a 3 puntos, sin embargo, reconoció que fue un partido parejo por parte de ambas escuadras.

“Queríamos ganar el partido, hoy me debo a Necaxa y cuando empatamos el sentimiento y el análisis es un poco amargo porque queríamos ganar el partido, necesitábamos ganar el partido y no lo pudimos hacer, estuvimos cerca los dos equipos creo, pero no se destapó el cero a cero.”

Mexsport

Luis Ángel Malagón será jugador del América

Por último, confirmó que las negociaciones entre el portero Luis Ángel Malagón y el Club América están cerca de concretarse, por lo que fue instrucción de la directiva su no convocatoria para el partido contra Pumas.

“En cuanto a Malagón no lo llevé ni a la banca porque la directiva me dijo que está terminando la negociación con América, entonces optamos por no arriesgar al jugador porque asi me lo indicaron y me dijo el presidente que la negociación es un tema que está avanzado.”

