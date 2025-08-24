Pumas 0-0 Puebla EN VIVO: Sigue GRATIS y ONLINE el resultado del partido de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX hoy 24 de agosto

El Estadio Olímpico Universitario será el escenario de un duelo crucial este domingo 24 de agosto de 2025, pues se enfrentan Pumas vs Puebla en la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

El partido se disputará en punto de las 17:00 horas tiempo del centro de México. Juego muy llamativo para ambos equipos, que buscan escalar posiciones en una tabla general que se muestra cada vez más competida.

Pumas, dirigidos por Efraín Juárez, llegan con la presión de sumar de a tres en casa tras un inicio irregular, mientras que Puebla, bajo la nueva dirección de Hernán Cristante, intentará revertir una racha negativa que los tiene en el fondo de la clasificación.

Pumas ocupa el lugar 13 en la tabla con apenas cinco puntos acumulados en cinco jornadas: una victoria, dos empates y dos derrotas. Mientras que, Puebla llega como el último de la tabla con solo tres puntos, producto de una victoria y cuatro derrotas en sus primeros cinco encuentros.