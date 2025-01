Esta sería la alineación titular de Pumas para el Clausura 2025

Los Pumas de la UNAM le dijeron adiós a César Huerta y ahora deberán cubrir esta dura baja que representa para la plantilla que dirige Gustavo Lema.

El conjunto felino ya estaría en la búsqueda de su reemplazo, pensando en el semestre agitado que tendrán este 2025 con la Liga BBVA MX y los torneos internacionales.

Te puede interesar: OFICIAL: Desde Europa, Pumas anuncia a su primer REFUERZO para el Clausura 2025

¿Alex Padilla el mejor portero del Clausura 2025?

El once ideal de Pumas para el Clausura 2025

Para este nueva certamen está podría ser una de las alineaciones titulares de los felinos: Alex Padilla, Robert Ergas, Nathan Silva, Lisandro Magallán, Ruben Duarte, Pablo Bennevendo, Piero Quispe, José Caicedo, Jorge Ruvalcaba, Ignacio Pussetto y Memo Martínez.

Pumas no quiere arriesgar en el inicio del torneo a Leo Suárez y esperará que el jugador argentino regrese sin prisa y pueda sumar sus primeros minutos con el equipo hasta finales del mes de enero o principios de febrero. Se espera que Leo pueda tomar el lugar que dejó vacío César Huerta. El equipo felino arranca una nueva era sin el “Chino” en sus filas.

“Ir a jugar a Europa es un sueño que tengo desde pequeño. Estoy muy agradecido con Pumas porque me dio una oportunidad cuando nadie confió en mí para demostrar todo mi talento. Muy bonito porque aparte del idioma, el clima porque voy a pasar de jugar al mediodía de 30 grados a -5, son retos y soy hombre de retos, creo que era una bonita oportunidad”, fueron las palabras de César Huerta tras partir a Europa.



Huerta se animó a hablar acerca del interés del Anderlecht y la confianza que le brindaron para que cumpliera el sueño de jugar en Europa.

“Desde antes de que terminara el torneo, el Anderlecht mostró interés por mí, mandaron a una delegación para verme en un partido y hasta me invitaron a conocer sus instalaciones. El que me hayan hecho sentir que me querían hizo que aceptara su oferta”, sentenció el “Chino”.

El calendario de Pumas para lo que viene

El equipo universitario se estrena este domingo ante Necaxa en el torneo Clausura 2025 de la Liga MX. Los dirigidos por Gustavo Lema buscarán dar una mejor versión este semestre de lo que fue el pasado torneo, en donde fueron eliminados a manos de Rayados de Monterrey en los cuartos de final.

Pumas cumplirá 14 años sin saber que significa ser campeón en el futbol mexicano, la última ocasión en la que levantaron un título fue en el torneo Clausura 2011.

Te puede interesar: Afición explota contra Pumas tras renovar a Gustavo Lema como DT