Qatar 2022: ¿Cuáles son las redes sociales de las selecciones?
Mantente informado con todo lo que sucede con cada una de las selecciones de la Copa del Mundo de Qatar 2022, a través de sus redes sociales oficiales
Cada vez falta menos para el arranque de la Copa del Mundo de Qatar 2022; 32 selecciones nacionales lucharán por la gloria en el país asiático. Mantente actualizado con todas las novedades a través de sus redes sociales oficiales.
Las redes sociales de las selecciones nacionales
Grupo A:
- Qatar: @QFA (Twitter) y qfa (Instagram)
- Ecuador: @FEFecuador (Twitter) y fefecuador (Instagram)
- Senegal: @FootballSenegal (Twitter) y footballsenegal (Instagram)
- Países Bajos: @OnsOranje (Twitter) y onsoranje (Instagram)
Grupo B:
- Inglaterra: @EnglandFootball (Twitter) y englandfootball (Instagram)
- Galés: @FAWales (Twitter) y fawales (Instagram)
- Estados Unidos: @USMNT (Twitter) y usmnt (Instagram)
- Irán: @TeamMelliIran (Twitter) y teammellifootball (Instagram)
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Grupo C:
- Argentina: @Argentina (Twitter) y afaseleccion (Instagram)
- Arabia Saudita: @SaudiNT (Twitter) y saudint (Instagram)
- México: @miseleccionmx (Twitter) y miseleccionmx (Instagram)
- Polonia: @pzpn_pl (Twitter) y @pzpn_pl (Instagram)
Grupo D:
- Francia: @equipedefrance (Twitter) y equipedefrance (Instagram)
- Dinamarca: @DBUfodbold (Twitter) y herrelandsholdet (Instagram)
- Australia: @FootballAUS (Twitter) y footballaus (Instagram)
- Túnez: @tunisiefootball (Twitter) y federationtunisiennedefootball (Instagram)
Grupo E:
- España: @SEFutbol (Twitter) y sefutbol (Instagram)
- Alemania: @DFB_Team (Twitter) y dfb_team (Instagram
- Japón: @JFA (Twitter) y japanfootballassociation (Instagram)
- Costa Rica: @fedefutbolcrc (Twitter) y fedefutbolcrc (Instagram)
Grupo F:
- Bélgica: @BelRedDevils (Twitter) y belgianreddevils (Instagram)
- Marruecos: @EnMaroc (Twitter) y equipedumaroc (Instagram)
- Canadá: @CanadaSoccerEN (Twitter) y canadasoccer (Instagram)
- Croacia: @HNS_CFF (Twitter) y hns_cff (Instagram)
Grupo G:
- Brasil: @CBF_Futebol (Twitter) y cbf_futebol (Instagram)
- Serbia: @FSSrbije (Twitter) y fudbalskisavezsrbije (Instagram)
- Suiza: @sfv_asf (Twitter) y sfv_asf (Instagram)
- Camerún: @FecafootOfficie (Twitter) y fecafootofficiel (Instagram)
Grupo H:
- Portugal: @selecaoportugal (Twitter) y portugal (Instagram)
- Corea del Sur: @theKFA (Twitter) y thekfa (Instagram)
- Uruguay: @Uruguay (Twitter) y aufoficial (Instagram)
- Ghana: @ghanafaofficial (Twitter) y ghana_fa_official (Instagram)
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¿Cuándo empieza la Copa del Mundo de Qatar 2022?
El vigésimo segundo mundial en la historia del futbol arrancará el domingo 20 de noviembre a las 10:00 horas en el centro de la República Mexicana. Qatar vs Ecuador será el juego que de inicio a la actividad en Qatar 2022 en el Estadio Al Khor que tiene capacidad para 60 mil personas y que será sede de 9 partidos mundialistas.