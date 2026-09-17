Esta fue la advertencia que le hizo Álvaro Fidalgo a Carlos Álvarez antes de fichar con el América

El mercado de fichajes del América ha sido bastante interesante y por situaciones particulares también, algunos de los refuerzos podrían debutar hasta la Fecha 9 del Apertura 2026. En ese sentido, uno de los nombres que más interés generaron en el medio general es el de Carlos Álvarez. El español llega incluso con el aval de Álvaro Fidalgo, quien fue claro en advertirle qué es lo que rodea al conjunto de Coapa.

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¿Qué advertencia le hizo Álvaro Fidalgo a Carlos Álvarez?

En una de las últimas charlas que Carlos Álvarez dio al medio mexicano, confirmó que sí tuvo una conversación con Álvaro Fidalgo. Sin embargo, aunque se aseguró que la comunicación con El Maguito fue clave para convencerlo, el ex Levante aseguró que la decisión fue tomada desde antes. Aunque también indicó que estuvo en contacto con el hoy jugador del Real Betis.

“Es verdad que cuando ya estaba todo cerrado, nos escribimos y hablamos. Él me reafirmó que era un gran lugar para venir, que era un club magnífico, una afición espectacular y que me iba a enamorar de todo lo que rodea a este club”.

En ese sentido, las advertencias de Fidalgo fueron positivas, al asegurarle que el club al que llegaría le impactaría de forma grata. En estos momentos las expectativas son altas, pues es un caso similar al del seleccionado nacional mexicano. Sin embargo, Carlos Álvarez primero debe ganarse la confianza del técnico, para construir un legado de relevancia en el conjunto azulcrema.

@gerry86535 Así juega la nueva estrella del club américa Carlos Alvarez. ♬ sonido original - Radio_mz

¿Cuándo debutará Carlos Álvarez con el América?

Con Guillermo Almada hay una regla, la cual ha mantenido toda su carrera desde que llegó a México: juega el que está mejor. En ese caso, los refuerzos internacionales que cerró el conjunto de Coapa recién arribaron a México y se encuentran en el periodo de adaptación con todo lo que conlleva cambiar de país y de entorno. Por ello, el cuerpo técnico sigue trabajando a tope con ellos para que estén listos lo antes posible.

En ese sentido, es muy probable que Carlos Álvarez tenga sus primeros minutos con América en el Clásico Nacional del próximo sábado. Aunque no se puede asegurar si el estratega uruguayo le dará la titularidad, se entiende que tendrá participación en mayor o menor medida.