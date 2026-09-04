Este es el jugador que sacrificará América para poner a su refuerzo de lujo Carlos Álvarez

El miércoles pasado el Club América confirmó la llegada de Carlos Álvarez, mediocampista español de 23 años que llega a la Liga BBVA MX luego de romperla en España y que es considerado, por muchos expertos, el fichaje bomba de este torneo Apertura 2026.

Colectivamente, al América no le alcanza

Carlos Álvarez fue el interés de varios clubes durante el año pasado; sin embargo, fue el América quien finalmente decidió ficharlo para esta temporada. Por tal motivo, luce interesante conocer cómo presentará Guillermo Almada su XI con la inclusión del jugador ibérico.

¿Quién será el sacrificado en el XI del América con la llegada de Carlos Álvarez?

Lo primero a tener en cuenta es que Carlos Álvarez es un futbolista que puede desempeñarse por las bandas; sin embargo, su principal posición es detrás del centro delantero. En otras palabras, el español es una especie de “10” que conecta el mediocentro con el ataque.

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VEIGA COMO EN CASA. 😎



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Remarca la influencia de la pretemporada y la definió como "la mejor de su vida". 🔥



¡¡SE VIENE SU PRIME!! 👊



📰 vía: @ismagonzalezmx pic.twitter.com/XEt5qsFexK — Resaca Americanista (@ResacaAmerica) September 2, 2026

Cabe mencionar que el Club América de Guillermo Almada ha jugado estos últimos partidos con dos contenciones, dos elementos por la banda y un jugador detrás del centro delantero, posición que bien podría utilizar Carlos Álvarez una vez que se afiance y consolide en Coapa.

Dicho lo anterior, todo haría indicar que el sacrificado en el XI ideal del Club América sería nada más y nada menos que Raphael Veiga, brasileño que ha tenido buenas actuaciones en este inicio de temporada pero que, sin embargo, podría salir del equipo al término de la misma.

¿Cuándo será el debut de Carlos Álvarez en América?

Si bien Carlos Álvarez ya fue presentado con el Club América, todo haría indicar que su debut podría darse a mediados de este mes dentro de la Liga BBVA MX. Por tal motivo, los primeros minutos del ibérico podrían ser el 12 de septiembre ante Cruz Azul o, bien, el 19 frente a Chivas.