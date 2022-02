Lo que aprendimos del triunfo de Cruz Azul ante el León

Cruz Azul llegó a 10 puntos en la Liga BBVA MX, empatando en el liderato a Puebla y Atlas. La Máquina venció a domicilio al León y esto es lo que aprendimos del partido.

1. Juan Reynoso está armando un plantel de campeonato

Se fueron jugadores estelares como Jonathan Rodríguez y Luis Romo, por mencionar un par. Pero Cruz Azul está haciendo encajar sus piezas como si de un rompecabezas se tratara. La Máquina comparte liderato y Juan Reynoso tiene mucho mérito, pues ha pulido el nivel de algunos hombres que habían perdido protagonismo con sus respectivos equipos, como Carlos Rodríguez y Uriel Antuna, añadiendo que otros más como Juan Escobar o Rafael Baca, bajos de nivel el semestre anterior, están volviendo a sus mejores etapas de lucidez futbolistica. Esta Máquina ha vuelto a tener hambre.

2. Cruz Azul es un relámpago a la contra

Los nuevos fichajes del equipo le han dado mucha frescura al ataque. Uriel Antuna ha dejado en evidencia que cuando toma buenas decisiones puede ser uno de los jugadores más peligrosos de la Liga BBVA MX. El ex de las Chivas aparece en toda la cancha en cuestión de segundos y genera una presión asfixiante a la defensa rival. Ante el León robó un balón en territorio rival, mismo que desencadenó el único tanto de La Máquina.

Pero hay otros elementos como Alejandro Mayorga y el propio Carlos Rodríguez, que han entendido que este Cruz Azul debe morder desde campo contrario. Hay momentos en los que los cementeros parecen un auténtico tren bala, sobre todo en el primer tiempo, pues en la segunda mitad carecieron de fondo físico, algo en lo que trabajar.

3. Jesús Corona continúa en un nivel envidiable

Sí, yo me sigo preguntando por qué Gerardo Martino está tan negado en convocar a Selección Mexicana al guardameta de Cruz Azul. Jesús Corona influye en cada resultado de su equipo. Sin él, sin duda Cruz Azul no hubiera ganado el campeonato hace poco más de un semestre, y conforme pasan los meses contninúa en gran forma. Es una pena para el juvenil Sebastián Jurado, que tiene un talento tremendo, pero aún aguarda una oportunidad que dado el desempeño de Corona, no luce cercana.

4. Esta Fiera poco asusta

Cuando no sabes qué hacer con el balón, no eres nadie. El León tuvo el doble de remates de Cruz Azul y prácticamente el 70 por ciento de la posesión de la pelota. Pero en realidad La Máquina nunca vio un peligro mayúsculo en su portería y en sus escasos remates a puerta Jesús Corona dejó muy claro que a pesar de su veteranía, su nivel es intachable.

El León se acercó al empate más por empuje físico que por buen futbol. Cruz Azul tampoco jugó nada espectacular, pero anotó en la oportunidad que tuvo.