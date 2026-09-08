¿Cuándo juega México sub-20 femenil su siguiente partido del Mundial? Fecha y hora del compromiso

Cita vital para la Selección Mexicana de Futbol sub-20 femenil en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El cuadro dirigido por Doriva Bueno enfrentará en la segunda jornada a su similar de Polonia en lo que parece ser el duelo más complicado que tendrán nuestras compatriotas en la justa mundialista.

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Tras el empate a dos anotaciones en la primera fecha en contra de Benin, la Selección Mexicana sub-20 no tiene margen de error y tiene que sacar si o si puntos ante las europeas que tienen la ventaja de la localía. Será este martes 8 de septiembre en punto de las 10:00 am (hora de la Ciudad de México) cuando se lleve a cabo este partido y podrás seguir en vivo el resultado por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.

Tercera fecha contra Argentina

Por otro lado, México cerrará su participación en la fase de grupos este viernes 11 de septiembre en punto de las 10:00 am ante su similar de Argentina en un duelo que promete muchas emociones. Cabe recordar que, la Albiceleste cayó 0-3 ante Polonia en la primera fecha y buscará sus primeros puntos ante Benin.

De 24 selecciones nacionales que participan en la Copa Mundial Femenil sub-20 de la FIFA 2026 pasaran los dos primeros lugares de los seis grupos y los mejores cuatro terceros lugares a la ronda de octavos de final. Recuerda que puedes seguir la actualidad de la Selección Mexicana sub-20 femenil por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com, así como lo más destacado del mundo deportivo nacional e internacional.