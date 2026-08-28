Qué dicen la IA y las apuestas sobre el partido de Atlante ante León por la Jornada 6

Este viernes 28 de agosto se jugará la jornada 6 del Apertura 2026. El partido que da por inaugurada la fecha será el Atlante contra León. Los Potros de Hierro recibirán en el Estadio Azteca (ahora Banorte) a la Fiera, que viene de un buen momento tras clasificarse a las semifinales de la Leagues Cup. Pero... ¿Qué dicen las apuestas del duelo, según la IA?

El mercado de las apuestas favorece a León para llevarse las apuestas, pues según la casa que patrocina la Liga BBVA MX, tiene los siguientes momios:



Atlante - 3.5

Empate - 3.6

León - 1.4.

No obstante, los momios pueden cambiar antes del silbatazo inicial del duelo entre los Panzas Verdes y los Potros, que forman parte de Azteca Deportes tras su regreso a Primera División.

El mercado favorece a León para llevarse las apuestas.|AtlanteFC

Mientras que el pronóstico de la IA da por ganador a León con un 72% de llevarse la victoria, por un 17% a un empate y solo el 10% de que Atlante puede dar la sorpresa y salir con el triunfo de su casa. Cabe destacar que estos resultados se obtuvieron de la base de datos de la Inteligencia Artificial que no puede predecir el futuro, pero sí le permite realizar estimaciones cercanas a la realidad.

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¿Cómo llega el Atlante en la jornada 6?

Atlante llega a la fecha 6 en el puesto 13 con 5 puntos, producto de 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas. Su primer triunfo fue ante el campeón Cruz Azul en el Estadio Azteca, pero el equipo viene de sufrir una dura derrota al caer por marcador de 2-0 contra Tigres.

¿Cómo llega el León en la jornada 6?

León se ubica en la octava posición de la tabla general con 9 puntos, producto de 3 partidos ganados y 2 derrotas, las cuales fueron ante Atlas y Tijuana en las primeras 2 jornadas del Apertura 2026. En su último duelo le ganó a Rayados y viene con un buen envión anímico al pasar a las semifinales de la Leagues Cup 2026.