¿Qué dijo Antonio Mohamed sobre la posible salida de Helinho de Toluca?

Toluca podría perder a una de sus piezas más importantes en el ataque. Helinho, quien viene de marcar un golazo en la goleada 4-0 sobre FC Juárez, tendría acordada su llegada al CSKA de Moscú en este mercado de verano. A pesar de ser fundamental para Antonio Mohamed, la directiva del cuadro escarlata ve con buenos ojos dar salida al brasileño hacia el futbol de Rusia.

Diversos reportes indican que el conjunto ruso ofertó 12 millones de dólares por Helinho, de los cuales 10 millones son fijos y los 2 restantes ingresarían a las arcas de Toluca mediante variables. La oferta comenzó a seducir a la directiva escarlata, sobre todo porque esta cantidad le permitiría recuperar lo invertido por el delantero en el año 2024. En este contexto, el ‘Turco’ Mohamed habló sobre la situación del brasileño.

Antonio Mohamed se refiere a la posible salida de Helinho

Luego de la contundente goleada de Toluca por 4-0 sobre FC Juárez en la Jornada 6 del Apertura 2026, el entrenador argentino pasó por conferencia de prensa y allí le consultaron sobre si la plantilla se encuentra completa para afrontar el segundo semestre del año. Según las palabras del propio técnico, el plantel se encuentra cerrado, aunque están abiertos a nuevas incorporaciones en caso de que los Diablos realicen una venta de último momento.

"Yo considero que la plantilla está cerrada. Si se va un jugador llega otro y con eso está cerrada. Que la afición disfrute nuestro buen momento porque no va a durar mucho tiempo", fue lo que expresó Mohamed ante la prensa. Sin embargo, al ser consultado específicamente por el caso de Helinho, el timonel argentino no hizo hincapié en su salida y dejó en claro que su trabajo se concentra en los jugadores que tiene en su plantel.

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Mohamed se mantiene alejado de cualquier negociación por Helinho

“Está en un gran momento, nos está ayudando mucho, y después veremos, por eso dije que pregúntenle a los que le tienen que preguntar; yo me dedico a armar el equipo con los que tengo, así que lo demás no es mi área”, sentenció el ‘Turco’ sobre los rumores que vinculan a Helinho al CSKA de Moscú.

Mientras la directiva espera cerrar la venta del brasileño, el cuadro escarlata pondrá el foco nuevamente en la Leagues Cup. El próximo miércoles, Toluca enfrentará a León por las Semifinales del torneo binacional, en busca de un nuevo título bajo las órdenes de Mohamed.