Helinho: cuál es el nivel de estudios del mediocampista de Toluca

La fecha dos del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX ya comenzó y tuvo al duelo entre Toluca y Pumas como protagonistas. Fue victoria para Pumas de visitante ante los Diablos Rojos por 2-1. Toluca no logró aprovechar el buen comienzo que tuvo ante Chivas, ganando de visitante y ahora sufrió una derrota en el Estadio Nemesio Diez. El brasileño Helinho fue de lo más destacado en el encuentro, ya que repartió una asistencia para el único gol que anotaron ante el conjunto felino.

Cabe recordar que en su momento la llegada del atacante brasileño Helinho a disputar la Liga BBVA MX con los Diablos Rojos del Toluca generó repercusiones. Sin embargo, con el correr de los partidos y del tiempo, Helinho logró destacar y ganar títulos con el Toluca. El atacante arribó a los Diablos Rojos tras su paso por el Red Bull Bragantino y anteriormente, sus inicios en el futbol fueron en el Sao Paulo. Fue allí donde Helinho culminó con sus estudios, alcanzando la enseñanza secundaria básica completa dentro del sistema educativo de Brasil.

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Los Diablos Rojos dirigidos por el estratega argentino Antonio Mohamed comenzaron el Apertura 2026 con una gran victoria frente a las Chivas de visitante, por 2-0. Sin embargo, el martes cayeron ante los Pumas de la UNAM de local, por 2-1. El tanto del descuento de los Diablos Rojos lo marcó Díaz Price tras una asistencia de Helinho.

Ahora, Toluca podrá reponerse de esta caída en la jornada 3 cuando enfrente al Necaxa y lo hará nuevamente de local en el Estadio Nemesio Diez.