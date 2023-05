La Mole presenta Animole, el nuevo evento de anime

Tras el éxito de una de la convenciones más importantes de México, La Mole Convention celebrada en el pasado mes de marzo de 2023, en la cual se dieron cita más de 35 mil amantes de la cultura pop; el equipo de La Mole anunció la próxima edición de la convención, que presentará un giro en su temática: La Animole.

El nuevo evento está programado para los próximos 29, 30 de septiembre, y el 1 de octubre desde el centro de convenciones del World Trade Center de la Ciudad de México.

📢#LaMoleConvention presenta #AniMole, un evento que celebrará la cultura del #anime y el #manga, sin dejar de lado las áreas del entretenimiento que suelen caracterizar a La Mole de marzo.

— La Mole Convention (@lamolemx) April 7, 2023

Artistas confirmados para el Animole

Los primeros talentos confirmados son artistas de doblaje que se han desempeñado dentro del mundo del anime, tales como Lalo Garza (Ichigo en Bleach, Gaara en Naruto), Annie Rojas (Nezuko en Demon Slayer), Betzabé Jara (Juno en Beastars, 2B en Nier Automata), José Luis Piedra (Zenitsu en Demon Slayer), Alan Velázquez (Doma en Demon Slayer) e Iván Bastidas (Tanjiro en Demon Slayer).

El primer invitado de honor es Larry Houston, quien ha sido productor y director de queridas series animadas como X-Men y Fantastic Four; productor de Pryde of the X-Men y guionista en Spider-Man and His Amazing Friends, entre muchas otras. Houston inició su carrera en animación como artista de storyboard en Filmation Studios, para después trabajar durante las siguientes tres décadas con la mayoría de los estudios de animación de Los Angeles en series como Captain Planet, Jonny Quest, G.I. JOE, RoboCop y Teenage Mutant Ninja Turtles. Larry Houston asistirá el 29 y 30 de septiembre, así como el 1 de octubre.

Para los fanáticos de los cómics, se confirmó la presencia del talentoso entintador Jeremy Clark, quien ha trabajado para las principales editoriales en títulos como Punchline (DC Comics), TMNT, TMNT: The Last Ronin y TMNT: The Lost Years (IDW), así como en Mighty Morphin Power Rangers (BOOM! Studios), entre otros proyectos.

Los boletos para Animole se encuentran ya en preventa a través del sitio web de Boletia. A su vez, en el sitio web de La Mole Convention ya se puede adquirir el 3-Day-Pass, que incluye la entrada a los tres días del evento con un costo preferencial.