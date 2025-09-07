¿Qué fue del exfutbolista, Peter Crouch? Así fue burla en redes sociales

El exfutbolista inglés fue tendencia en redes sociales por una situación bastante particular en días pasados, la cual fue icónica para muchos de los internautas. Ante eso, es una excelente oportunidad para recordar quién fue Peter Crouch y qué fue de uno de los delanteros que más se recuerda por su excelente capacidad técnica.

ELLAS RETAN| LAS CAMPEONAS DE LA EURO | Euro Femenina 2025: Inglaterra repite título y hace historia

Te puede interesar - ¿Qué fue del secreto que Peter Crouch reveló sobre Cristiano Ronaldo?

¿Qué fue de Peter Crouch, exseleccionado nacional inglés?

Si alguien busca o quiere entender qué es la capacidad técnica en un centro delantero, Peter es el ejemplo perfecto. Con su 2.01 m de largo, la lógica indicaba que sería un futbolista sumamente obsoleto y que serviría para cabecear solamente. Sin embargo, al ver los registros de sus goles, varios quedarán totalmente asombrados de su capacidad para recibir balones y anotar goles de todas las formas posibles.

El británico se retiró en 2019, y en los años recientes se le ha visto participando como comentarista deportivo. Además, creó un espacio de comunicación en formato podcast que está siendo exitoso y elogiado por las personas. Sin embargo, se ha involucrado en diferentes cadenas de televisión y radio en Inglaterra. Por ello, terminó en una situación incómoda registrada en las redes sociales en las horas recientes.

¿Por qué se burlaron de Peter Crouch en redes sociales?

Cuando era futbolista muchos lo observaban de manera particular por su físico y hoy que ya está retirado, resalta todavía más. Ante eso, el exdelantero de selección nacional fue el último lugar del Fantasy con sus compañeros y por ello decidieron “humillarlo” haciéndole salir como niño con los jugadores del Farnham Town.

La postal lució bastante icónica, pues evidentemente era el hombre más alto entre los equipos y estaba vestido con el uniforme del club de la séptima división de Inglaterra. Dicho momento se reprodujo de manera viral en redes sociales y todos disfrutaron del pago de una apuesta de un jugador de alta calidad.

Seguir leyendo - ¿Qué fue del comentarista deportivo que arrestaron por meterse con la esposa de Messi?