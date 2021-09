Orden de arresto a comentarista por violencia contra esposa de Messi

¡Tremendo problema! El Ministerio Público de Venezuela dio a conocer que se solicitará la detención de un comentarista deportivo de aquí país luego de que se hizo tendencia en Twitter por cánticos en contra de Antonella Roccuzzo, esposa del astro argentino Lionel Messi.

A través de su cuenta de Twitter, el fiscal general venezolano Tarek William Saab anunció la designación de un fiscal especial encargado de solicitar la orden de aprehensión e imputación del comentarista deportivo Fernando Petrocelli por los delitos de “violencia simbólica” y “promoción al odio por discriminación de género” contra Antonela.

Petrocelli, comentarista de Directv Sports en español desde 2009, apoyó a un usuario de Twitter que invitaba a coordinar la entonación de cánticos con contenido sexual para amedrentar a Messi, jugador que enfrentaría a la Selección de Venezuela en las eliminatorias mundialistas de la CONMEBOL rumbo a Qatar 2022.

“Buen cántico. Anoten para el jueves. Cambiaría el final para los sensibles y pudiera ser ’con Antonella todos vamos a … jaja”, escribió Petrocelli en su cuenta de Twitter.

Más tarde, el comentarista se disculpó a través de su red social y aseguró que su intención no era ofender a nadie.

“Lamento profundamente que mi comentario de ayer haya ofendido a las damas, las cuales siempre he respetado en todo momento. Ofrezco mis más sinceras disculpas. Mi referencia era a los cánticos de cancha que existen en Argentina. Me equivoqué. No era mi intención ofenderlas”, escribió Fernando Petrocelli.

¿Cuándo volverá a jugar Lionel Messi?

Actualmente Lionel Messi se encuentra concentrado con la Selección de Argentina para disputar las eliminatorias de CONMEBOL, siendo su próximo encuentro ante Brasil el domingo a las 14:00 horas del centro de México.

En la Ligue 1 de Francia, el PSG, nuevo equipo de Lionel Messi, se verá las caras ante el modesto Clermont el próximo sábado 11 de septiembre en punto de las 10:00 horas del centro de México.