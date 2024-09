Lo que podemos esperar del State of Play de septiembre

Hace apenas unos días la compañía nipona, Sony, nos regaló tremenda noticia con la presentación de sus consolas de nueva generación a lo retro, en el marco de la celebración de su 30 aniversario, eso no es todo porque este 23 de septiembre anunció que habrán más noticias con el regreso se su evento digital, State of Play.

Entre más detalles podemos adelantar que será una lista de cerca de 20 juegos de los que tendremos noticias en una transmisión de poco más de media hora, entre una serie de polémicas por supuestas filtraciones para el evento que está programado para mañana 24 de septiembre a las 4:00 pm tiempo de la ciudad de México y 7:00 pm hora de Argentina.

En el mes de mayo recibimos el primer evento digital de la compañía nipona de videojuegos y ahí descubrimos juntos los anuncios de la llegada de God of War Ragnarok en PC, la beta abierta de Concord; tremenda decepción, el lanzamiento del Helldivers 2; que fue un éxito y el anuncio del Remake de Silent Hill 2 para PS5 por mencionar algo de este 2024.

Se habría filtrado el lineup del State of Play 2024

The leaked state of play lineup is actually insane 🤯 pic.twitter.com/nEomx83xgf — Opera GX (@operagxofficial) September 23, 2024

De acuerdo con diferente usuarios de X, la lista de la presentación para el evento de sony de mañana iniciará fuertes nombres y novedades:

Marvel’s Wolverine

Marvel’s Spider-Man 3

The Last of Us 2 Reimagined

The Last of Us Part I Remastered

Hollow Knight 2: The Silk Of The Song

Bloodborne Kart

Bloodborne The Movie

Horizon Zero One

Horizon Zero Dawn Remastered

Horizon Zero One Two

Horizon Forbidden East

Horizon Forbidden West Remastered

Astro Bot: Concordia

Concord 2