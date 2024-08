Leagues Cup 2024: ¿Qué necesita Chivas para pasar a la siguiente fase?

La fase de grupos de la Leagues Cup 2024 llegará a su fin el próximo martes 6 de agosto. Hay varios equipos de la Liga BBV MX que buscarán conseguir su boleto a la siguiente etapa y entre todos ellos se encuentra las Chivas.

El Rebaño Sagrado cerrará su participación el próximo domingo 4 de agosto cuando los rojiblancos se enfrenten al LA Galaxy en punto de las 20:30 horas, tiempo Ciudad de México. Los jugadores del Guadalajara están obligados a salir a buscar los tres puntos, inclusive dos, para poder avanzar a los 16avos de final, de lo contrario estarían prácticamente eliminados del torneo.

El cuadro angelino será rival nada fácil, por lo que los rojiblancos tendrán que mostrar y brindar uno de sus mejores partidos en lo que va del segundo semestre del año.

Así esta la tabla de posiciones del Grupo B:



1. LA Galaxy 3 puntos +1 2. SJ Earthequakes 2 puntos -1 3. Chivas 1 punto 0

¿Cómo fue el primer partido de la Chivas en la Leagues Cup 2024?

El Guadalajara no empezó de la mejor forma este torneo, ya que un su primer compromiso cayó ante el San José Earthquakes en la tanda de los penal después de no poder definir al ganador dentro de los 90 minutos.

El máximo goleador de la Selección Mexicana, Javier ‘Chicharito’ Hernández, no vio minutos dentro de este enfrentamiento y tras esta situación, los rumores sobre el estado físico del jugador empezaron a sonar. El directo técnico no dio ninguna razón en especifico por la que el delantero no habría visto minutos en el partido. En unos de los entrenamientos previo a su duelo en contra del LA Galaxy, se pudo observar al futbolista realizando actividad física con un vendaje a la altura del muslo derecho.

