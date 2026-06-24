Qué necesita Marruecos para clasificarse a 16vos en el Mundial 2026

Marruecos llega a la última jornada de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con el pase a Dieciseisavos de Final en sus manos. La Selección africana depende de sí misma en el Grupo C y buscará sellar su clasificación frente a Haití, en un partido clave para definir su futuro inmediato en la Copa del Mundo.

El equipo marroquí comenzó su camino con un empate 1-1 ante Brasil y luego consiguió una victoria por 1-0 contra Escocia. Con esos resultados, Marruecos llegó a la tercera fecha con cuatro puntos, ubicado en la parte alta del sector y con ventaja sobre sus perseguidores directos.

En el nuevo formato de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, los dos primeros de cada grupo avanzan de forma directa a los Dieciseisavos de Final. Además, también clasifican los ocho mejores terceros entre los 12 grupos, por lo que el margen de clasificación es más amplio que en ediciones anteriores.

Qué necesita Marruecos para avanzar a Dieciseisavos de Final

Marruecos tiene el escenario más claro: si le gana a Haití, clasifica a los Dieciseisavos de Final sin depender de ningún otro resultado. Incluso podría pelear por el primer lugar del Grupo C, dependiendo de lo que ocurra en el partido entre Brasil y Escocia.

El empate también le alcanza. Si Marruecos iguala frente a Haití, llegará a cinco puntos y asegurará su lugar entre los dos primeros del grupo. En ese caso, Escocia ya no podría superarlo aunque consiga un resultado positivo ante Brasil.

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La única combinación que complica a Marruecos es una derrota contra Haití. Si cae en la última jornada, quedaría con cuatro puntos y dependería de lo que suceda en el otro partido del sector. Una victoria de Escocia sobre Brasil podría dejarlo fuera de los dos primeros puestos y obligarlo a mirar la tabla de mejores terceros.

Qué pasa si Marruecos pierde contra Haití

Si Marruecos pierde ante Haití, todavía podría clasificarse, pero ya no tendría el control total de su destino. En ese caso, necesita que Escocia no le gane a Brasil para mantenerse dentro de los dos primeros lugares del Grupo C.

|MEXSPORT

También existe la posibilidad de avanzar como uno de los mejores terceros. Sin embargo, ese camino depende de los resultados de otros grupos, la diferencia de goles y los criterios de desempate establecidos por la FIFA para ordenar a las selecciones que terminen en la tercera posición.

Por eso, el partido contra Haití tiene valor doble para Marruecos. Un triunfo o un empate evita cualquier cálculo externo y confirma su presencia en la siguiente ronda de la justa mundialista.

El posible rival de Marruecos en 16vos

Si Marruecos termina segundo del Grupo C, su rival en Dieciseisavos de Final sería el primero del Grupo F. En esa zona aparecen selecciones como Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez, por lo que el cierre de la Fase de Grupos también será determinante para conocer el cruce.

El objetivo principal, de todos modos, es evitar llegar a la tabla de mejores terceros. Marruecos tiene el pase al alcance y necesita sumar frente a Haití para confirmar su clasificación sin depender de nadie.