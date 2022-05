Lo que necesita Pumas, León y Mazatlán para estar en el Repechaje

México. Este domingo se juegan tres partidos para cerrar la jornada 17 del Clausura 2022 de la Liga BBVA MX y así culminar el torneo regular y pasar a la fase del Repechaje y después a la Liguilla.

Hasta el momento existen 10 lugares ya asegurados, jugándose los dos últimos puestos para el Repechaje este domingo en los encuentros entre Pumas vs Pachuca, Atlético San Luis vs Santos Laguna y León vs Toluca.

¿Qué es lo que necesita cada equipo para tener un lugar en el repechaje?

Atlético San Luis

El equipo potosino ya tiene su boleto asegurado para el Repechaje, por el momento se ubica en la novena posición. Una victoria ante Santos lo pondría en el octavo puesto y jugaría en casa ante Cruz Azul. Con un triunfo por diferencia de tres goles desplazaría a Monterrey para ubicarse en la séptima posición. Un empate o derrota jugaría ante La Máquina en el Estadio Azteca.

Mazatlán

Con su triunfo en el ‘Viernes Botanero’ ante Puebla por marcador de 2-1, la escuadra de Gabriel Caballero se posiciona en el puesto número 11. Para meterse al repechaje necesita que Pumas o León no ganen.

León

La escuadra guanajuatense tiene en sus manos el boleto para la repesca, ganando o empatando y que no gane Pumas, ya tiene su puesto asegurado.

Pumas

El equipo de Andrés Lillini también tiene en su poder su entrada a la ‘Fiesta Grande’, con una victoria en Ciudad Universitaria ante Pachuca ya tendría su boleto pero un empate o derrota lo deja fuera.

Toluca

Los Diablos Rojos tienen pocas posibilidades para entrar, pero con una victoria ante León y una derrota o empate de Pumas tendrían su ‘boleto mágica’ para la siguiente etapa.

¿Cómo se juega el repechaje al momento?

(5) Puebla vs León (12)

(6) Guadalajara vs Mazatlán (11)

(7) Monterrey vs Necaxa (10)

(8) Cruz Azul vs Atlético San Luis (9)