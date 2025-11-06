deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Que no te engañen: así es como debes elegir la pala de pádel IDEAL para ti

Tanto si quieres empezar a jugar a este deporte como si buscas dar el siguiente paso, estos consejos son fundamentales para elegir a tu mejor socia en la cancha

Jugadora de pádel
Instagram International Padel Players Association / @ippapadel
Marco Espósito | DR
Otros Deportes
Compartir

La elección de la pala de pádel adecuada puede marcar una enorme diferencia en tu rendimiento dentro de la cancha . No importa si apenas comienzas en este deporte o si ya participas en torneos, esta herramienta será tu principal aliada y determinará tanto la comodidad como la precisión de cada golpe.

El primer paso es identificar tu nivel. Un jugador principiante necesita una pala que priorice el control y la facilidad de manejo, mientras que uno avanzado puede optar por modelos más exigentes. No siempre lo más caro significa lo mejor , dado que muchas opciones de gama alta están diseñadas para quienes ya dominan la técnica.

La web especializada Pádel Zoom señala que otro aspecto clave es el peso. Las palas ligeras, de entre 350 y 360 gramos, son más maniobrables y reducen la tensión en el brazo, por lo que son ideales para quienes buscan comodidad o sufren molestias en la muñeca. Las de peso medio, de aproximadamente 365 o 370 gramos, ofrecen equilibrio entre potencia y control, y suelen ser las preferidas de los jugadores intermedios.

Jugador profesional de pádel
Instagram Federación Internacional de Pádel / @padelfip

En el otro extremo se encuentran las palas más pesadas, de hasta 380 gramos. Estas otorgan una fuerza superior en los remates, pero requieren buena técnica y condición física para aprovecharlas plenamente.

TE PUEDE INTERESAR

Forma y materiales de las palas de pádel

La marca Wilson, que entre otras cosas se dedica a producir palas de pádel así como raquetas de tenis, asegura que la forma también determina el comportamiento en la cancha y puede ser un factor diferencial. Las redondas brindan un punto dulce más amplio y favorecen el control; las de tipo lágrima logran un balance entre este y la potencia; mientras que las diamante priorizan la fuerza en los golpes.

En cuanto a los materiales, el interior de la pala es determinante para la sensación de cada golpe. La espuma blanda (Soft EVA) absorbe mejor el impacto y permite generar potencia con menos esfuerzo, mientras que la firme (Firm EVA) ofrece mayor control y precisión, aunque exige más técnica.

Curiosidades del deporte
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Marco Espósito | DR

marco@digitalroom.team

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×