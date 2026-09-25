Directiva y cuerpo técnico no ven normal lo que pasa con este jugador de Cruz Azul; hay preocupación

Con excelentes torneos regulares pero criticado hasta el cansancio por dos penales puntuales que cometió, Carlos Rotondi logró el cariño total de la gente cuando anotó el gol del título número 10 de La Máquina... en temas de ligas de primera división. Sin embargo, algunos comienzan a inquietarse por su momento físico, que demuestra una clara falta de idoneidad. Ahora, en Cruz Azul se preocupan por un evidente momento sin garantías. Esto pasa con el defensivo por izquierda.

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¿Qué pasa con Carlos Rotondi en este Apertura 2026 con Cruz Azul?

Desde su llegada al futbol mexicano el futbolista se ganó el cariño de la gente por buenas muestras de futbol. Sin embargo fue evidente que quedó marcado por sus “errores” en los duelos donde Cruz Azul se quedó fuera ante América en etapas de eliminación directa. Su redención llegó al marcar el gol en la final contra Pumas… pero hoy hay serias dudas con él.

Aunque no se le puede recriminar que las lesiones son su culpa, la directiva evalúa qué hacer con el lateral por izquierda. Una fascitis plantar le ha mantenido casi todo el torneo fuera y algunas fuentes indican que cuando participó este torneo, lo hizo infiltrado. Es por eso que el hombre titular ha sido Omar Campos.

Fue a finales de agosto que el argentino de 29 años comenzó con estas molestias. Incluso, se indica que el estado físico de Rotondi fue la razón por la que Cruz Azul fichó al jugador libre, Ralph Orquin. Y es que si Campos tiene problemas físicos o disciplinarios, el equipo se queda sin un lateral nominal. Entonces, es muy probable que Carlos reciba descanso en estas semanas y al mismo tiempo se espera una recuperación óptima para las fases finales.

¿Cómo lucen las estadísticas de Carlos Rotondi con Cruz Azul en este Apertura 2026?

La actividad de Roto en este semestre con La Máquina es prueba de su situación, pues si estuviera sano, no habría dudas de su presencia constante en las alineaciones de Joel Huiqui. Para empezar, en la Leagues Cup ni siquiera lo convocaron y en el torneo local donde este fin de semana se jugará la Jornada 10… solamente acumula 3 partidos y menos de 200 minutos. No ha sido convocado en 6 de los partidos de Cruz Azul en el presente Apertura 2026.