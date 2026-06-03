Qué pasa si llueve mucho en uno de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El factor "climático" no figura en ninguno de los 12 grupos, pero "jugará" un papel importante en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Estados Unidos cuenta con un riguroso protocolo de seguridad que podría alterar significativamente la duración de los encuentros. ¿El motivo? Si se detecta un relámpago dentro de un radio aproximado de 13 kilómetros, se activa un protocolo de suspensión obligatoria. Además, el contador se reiniciará cada vez que se registre una nueva descarga eléctrica en la zona.

El Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos busca evitar o reducir los daños que podría causar un hipotético desastre natural. En consecuencia, si el juez visualiza que las condiciones no son aptas para el desarrollo del desafío, estará facultado y obligado a detener las acciones de inmediato. En ese momento el personal de seguridad asumirá un rol protagónico, debido a que estará a cargo de guiar a los aficionados presentes hacia un lugar seguro para prevenir posibles accidentes. ¿Los protagonistas? Irán hacia los vestidores hasta recibir alguna información positiva.

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Una vez realizado este paso, el encargado de impartir justicia deberá esperar media hora. Si las condiciones son óptimas, se retoma la acción; en caso que las inclemencias continúen, el cronómetro volverá "a cero" y deberá frenar media hora más. Este procedimiento se repetirá las veces que sean necesarias. En caso de haber un partido designado a continuación, el horario no se modificará; tampoco se frenará otro partido que se dispute en simultáneo, sin importar si el resultado es influyente para el futuro deportivo de los involucrados.

El Mundial de Clubes 2025, el antecedente más cercano

Los amantes del deporte más popular ya han experimentado jornadas maratónicas debido a este protocolo en el último Mundial de Clubes, que también tuvo como sede a Estados Unidos. Por citar algunos ejemplos, un Chelsea vs Benfica duró 4 horas y 38 minutos por una tormenta; en Orlando, un compromiso entre Benfica y Auckland City fue reanudado 145 minutos después. Ese certamen se desarrolló en la misma época del año que la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

