Qué pasaría con el Mundial 2026 si el Estadio Azteca no queda listo para esa fecha, según la IA

El jueves 11 de junio de 2026, todos los amantes de fútbol del planeta tendrán los ojos puestos en el mismo lugar: el Estadio Azteca (ahora Banorte). Esto debido a que en esa fecha y en ese lugar tendrá comienzo el tan esperado Mundial de México, Canadá y Estados Unidos.

Desde el año pasado, el emblemático Estadio Ciudad de México se encuentra en un proceso de reformas para llegar a la gran cita de la mejor manera, pero... ¿qué ocurriría si no estuviera listo a tiempo? Para responder esta incógnita, la inteligencia artificial hizo un serio análisis.

"Si el Estadio Azteca no estuviera listo para el Mundial 2026, las consecuencias serían significativas tanto para México como para la organización general del torneo", indicó de forma tajante ChatGPT y añadió: "La FIFA tiene protocolos estrictos que contemplan sanciones severas si esto ocurre".

"Si esto llegara a pasar, los partidos designados en el Estadio Banorte (antes Azteca), incluido el inaugural, podrían trasladarse a otros recintos mexicanos confirmados para la Copa del Mundo, como el Akron o el BBVA", aseguró la IA. De todas formas, es importante mencionar que son bajas las chances de que esto ocurra, y todo parece indicar que se cumplirá en tiempo y forma con las exigencias de FIFA.

Las sedes de México en el Mundial 2026, con el Azteca (ahora Banorte) incluido

Todas las sedes del Mundial 2026 fueron confirmadas hace tiempo por la FIFA. México presentará tres escenarios diferentes, mientras que Canadá tendrá dos y Estados Unidos 11. Los recintos nacionales serán: Estadio Azteca (ahora Banorte), Estadio Akron y Estadio BBVA.

El seleccionado tricolor tendrá el privilegio de disputar el partido inaugural en la Ciudad de México. Su rival se dará a conocer el viernes 5 de diciembre cuando se lleve a cabo el tan esperado sorteo de la Copa del Mundo en Washington DC.