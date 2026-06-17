¡MAMMA MIA! Descubren qué pizza representa a Martinoli y Dr. García | Copa Mundial de la FIFA 2026™
Entre risas, ocurrencias y mucho sabor italiano, Martinoli y el Dr. García descubren qué tipo de pizza refleja mejor su personalidad. El resultado desata carcajadas y comentarios imperdibles durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
¡MAMMA MIA, QUÉ MOMENTO!
Martinoli y el Dr. García se enfrentan a un divertido reto con sabor italiano para descubrir qué pizza representa mejor su personalidad. Entre respuestas inesperadas, bromas y mucho humor, los comentaristas favoritos de la afición protagonizan un segmento lleno de carcajadas.