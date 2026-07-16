Qué porcentaje de la población mexicana desearía haber nacido en Argentina, según la IA

La unión entre México y Argentina como países latinoamericanos muchas veces se puede ver trasladada al mundo del futbol. La Copa Mundial de la FIFA 2026™ resulta ser un escenario en donde el deseo de pertenencia y el apoyo a equipos de otros países suelen notarse en cada edición. En el marco de que la Albiceleste jugará una nueva final, le preguntamos a la IA qué porcentaje de la población mexicana desearía haber nacido en Argentina.

De acuerdo a la IA Gemini, el porcentaje sería relativamente bajo al no superar el 2 por ciento. Ello se debería a que dentro de las encuestas realizadas el 51 por ciento de los mexicanos no desean cambiar su nacionalidad, mientras que en el otro sector se estipula que sus lugares de preferencia se ubican en Europa o países como Estados Unidos y Canadá.

Solo 2 por ciento de los mexicanos deserían haber nacido en otro país de Latinoamérica, según la IA|Mexsport

La relación entre México y Argentina, según la IA

Aunque la IA indique que hay choques entre mexicanos y argentinos en redes sociales, dentro del 2 por ciento de mexicanos que desearían haber nacido en Argentina se vincula dicho deseo a un amor por la cultura rioplatense. Allí, el factor del futbol es un tema relevante debido a que la Albiceleste cuenta con un exitoso recorrido dentro de la Copa Mundial de la FIFA™.

“Aunque hay un profundo respeto por el rock argentino, su literatura, su cine y el futbol, la rivalidad deportiva y los choques culturales en redes sociales suelen generar más debate que un deseo real de nacionalización”, comenta la IA Gemini.

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Ahora en la presente edición organizada por México, Estados Unidos y Canadá, el cuadro dirigido por Lionel Scaloni buscará el bicampeonato mundial ante la Selección de España, siendo la final en el Estadio Nueva York, en donde entran 80,663 espectadores.

