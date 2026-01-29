El FICHAJE que ilusiona a la MLS: Jorge Ruvalcaba PUEDE CAMBIAR al New York Red Bulls

La salida de Jorge Ruvalcaba de Pumas rumbo al New York Red Bulls no es un simple cambio de camiseta: es una apuesta estratégica que puede redefinir el ataque del club neoyorquino y, al mismo tiempo, marcar un punto de inflexión en la carrera del mediocampista mexicano en la MLS 2026.

Ruvalcaba, de 24 años, aterriza en Estados Unidos tras consolidarse en la Liga MX, donde dejó números que hablan de evolución y madurez. En el Apertura 2025 disputó 1,377 minutos, fue titular habitual y marcó cinco goles, mostrando un crecimiento claro en toma de decisiones y presencia ofensiva. Ahora, el reto es mayor: adaptarse a una liga más física, intensa y vertical.

El New York Red Bulls, que viene de romper su histórica racha de clasificaciones a playoffs, ve en Ruvalcaba algo más que talento: una pieza clave para iniciar una nueva etapa competitiva.

¿Qué puede aportar Jorge Ruvalcaba al ataque del New York Red Bulls?

La principal virtud de Ruvalcaba es su desequilibrio por las bandas. Puede jugar como extremo izquierdo o derecho, atacar el espacio, conducir a velocidad y finalizar desde segunda línea. En un equipo que busca recuperar identidad ofensiva, su perfil encaja de inmediato.

Además, aporta algo que el Red Bulls necesitaba: uno contra uno constante. Su capacidad para romper líneas obliga a las defensas rivales a ajustar marcas, liberando espacios para jugadores como Emil Forsberg o el centrodelantero de turno. En una MLS de transiciones rápidas, Ruvalcaba puede ser letal.

Ruvalcaba, la MLS y el impacto latino que busca New York

Más allá de lo futbolístico, la llegada de Jorge Ruvalcaba tiene un peso cultural y comercial importante. Es un jugador mexicano con raíces en Estados Unidos, un puente perfecto con la enorme comunidad latina que sigue de cerca tanto la Liga MX como la MLS.

Su adaptación, en teoría, será más rápida: conoce el idioma, la cultura y el ritmo del fútbol norteamericano. Eso reduce riesgos y aumenta el potencial inmediato de impacto. Para el club, es una inversión deportiva y de identidad.

Ruvalcaba no llega como promesa, sino como una apuesta seria a largo plazo. Si logra trasladar su explosividad y madurez al ritmo de la MLS, el New York Red Bulls puede haber encontrado al futbolista que cambie su narrativa en 2026.