¿Qué sanción le impondrán a Pedro Vite por ignorar el himno mexicano?

Las redes sociales son expertas en exponer detalles respecto de situaciones que en ocasiones pasan desapercibidas para muchos. Y en ese sentido, la gente está realmente molesta con Pedro Vite. El seleccionado ecuatoriano es atacado al indicarse que no respetó el protocolo del himno nacional mexicano en su partido del domingo en la noche. Ante eso, algunos esperan sanciones de parte de los Pumas y de la Liga BBVA MX. Esto se sabe hasta el momento.

Atlante vs Pachuca | Resumen y Goles | Highlights | J8 | Apertura 2026 | Liga MX

¿Pedro Vite le faltó el respeto al himno nacional mexicano?

Para los conocedores del futbol mexicano es bastante normal el entendimiento de que el fin de semana de fiestas patrias en septiembre, trae consigo una serie de acciones conmemorativas de parte de la liga. Entre ellas se encuentra el entonar el himno nacional mexicano en los partidos de dicha jornada. En este caso, el Chivas vs Pumas de la fecha ocho se incluyó en esa dinámica, situación donde Pedro Vite es seriamente cuestionado.

El futbolista de los auriazules claramente se ve saliéndose de la posición en la que el resto de futbolistas se encontraba. Por protocolo se voltea al lado donde está la bandera y siendo extranjero, esperas a que el himno termine, mostrando interés en esos momentos. Sin embargo, el futbolista ecuatoriano nunca puso su mirada hacia el lábaro patrio y en todo momento hizo estiramientos y se acomodó las calcetas en repetidas ocasiones.

En ese sentido, una buena parte de la afición del Guadalajara y otros tantos aficionados del futbol mexicano indicaron que eso fue una flagrante falta de respeto. Incluso, algunos indicaron que todavía hay heridas abiertas respecto a lo sucedido en la Copa del Mundo, donde México eliminó a Ecuador… en un partido que se llevó a cabo en un contexto de mucha intensidad.

@cristhopher_islas El ecuatoriano Pedro Vite fue el único futbolista que no respetó el himno nacional de México. ♬ sonido original - Cris Islas

¿Pedro Vite recibirá sanción por sus acciones?

El mediocampista de los Pumas no ha emitido ningún mensaje, así como tampoco lo ha hecho su equipo ni la liga. Y aunque el debate es intenso respecto a si lo acontecido es una falta de respeto… se evidencia en los videos que Pedro Vite nunca miró al frente (donde estaba la bandera). Ante eso, la hostilidad en el entorno universitario se intensifica en momentos de alta tensión por los resultados deportivos.