Qué tan grave es la lesión de Kylian Mbappé: ¿podrá jugar la semifinal?

Kylian Mbappé está siendo el mejor jugador de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El delantero del Real Madrid comandó a Francia hacia las Semifinales del torneo, tercera de forma consecutiva, y buscará alzar el título por segunda vez en su carrera tras haberlo conseguido en Rusia 2018. Sin embargo, el francés encendió las alarmas al salir reemplazado por lesión en el duelo contra Marruecos.

Corría el minuto 77 en el juego de Cuartos de Final cuando Mbappé se tiró al suelo tras un intento de pelear por la posesión del balón. Inmediatamente, el entrenador Didier Deschamps tomó la decisión de quitar al ‘10’ de Francia del terreno de juego para que Jean-Philippe Mateta ingresara en su lugar. Los médicos del equipo lo atendieron y su presencia en Semifinales comenzó a ser una incógnita.

La polémica se encendió en el penal de Mbappé, pues hubo opiniones divididas.|FIFA World Cup

Mbappé confirmó el grado de su lesión

Tras las especulaciones, fue el propio Kylian quien habló ante la prensa para confirmar su estado físico tras haber salido de cambio en los minutos finales de la clasificación ante Marruecos.

“Estoy bien. Recibí un golpe en el tobillo, pero todo está bien. JP (Mateta) estaba en mejores condiciones que yo para jugar los últimos 15 minutos”, fue lo que expresó el delantero francés para dar tranquilidad a la afición de la Selección Francesa.

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Por otro lado, señaló que el equipo francés se encuentra en un muy buen momento: “Estamos muy contentos. Somos conscientes de que solo hay una forma de relajarse: ganar. Pero aún nos queda un largo camino. Sabemos que lo que viene será aún más difícil, pero estamos preparados para afrontar cualquier cosa”, sentenció.

Mbappé genera preocupación en Francia|X: brfootball

Mbappé disponible para las Semifinales

A pesar del susto, Kylian Mbappé estará disponible para las Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Francia aún no conoce a su rival, el cual saldrá del ganador de la llave entre España y Bélgica. El partido del combinado francés contra el vencedor está programado para el martes 14 de julio, a las 13:00 horas del centro de México.

El partido se llevará a cabo en el Estadio Dallas, en Arlington, Estados Unidos. Será por un lugar en la Final del torneo. Del otro lado del cuadro se encuentran Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza. Uno de ellos será uno de los finalistas de la presente justa veraniega.